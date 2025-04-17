政府副总理梅文政：确保2025年卫塞节举办的庄严隆重、绝对安全

4月16日下午，越南政府副总理梅文政在主持召开2025年联合国卫塞节筹备工作会议时强调，根据越共中央书记处的指示，此次卫塞节必须隆重、庄重、绝对安全地举办，并给各代表团和参加国留下美好深刻的印象。

此次会议旨在核查2025年联合国卫塞节筹备工作支持越南佛教教会举办工作，满足既定要求和目标。

梅文政表示，书记处已批准支持越南佛教教会主办2025年联合国卫塞节，政府随即召开部署会议，明确各部委、行业和地方的具体任务。

此前，越南已于2008年（河内）、2014年（宁平）、2019年（河南）成功举办过三次卫塞节。今年的卫塞节将于胡志明市举行。这一盛典是具有重要意义的国际交流活动，旨在弘扬文化、道德、团结与和平的价值。

越南主办此次卫塞节不仅有助于向世界宣传越南热爱和平的国家形象和人民风貌，同时也体现出越南尊重宗教信仰自由的政策。这也是一次促进佛教研究交流、推动佛学发展、提升越南国际地位的重要契机。

梅文政强调各相关单位近期所作的努力，并要求继续严格落实计划，确保越南佛教教会顺利、按期成功举办2025年卫塞节。

会议上，民族与宗教部领导、越南佛教教会代表以及各部委、地方领导汇报了有关筹备工作的进展情况。

民族与宗教部副部长阮海忠表示，与以往三次主办的卫塞节不同，2025年的卫塞节将特别从印度迎请佛陀舍利回越南在卫塞节期间及之后供奉。民族与宗教部正与越南佛教教会保持密切沟通，及时掌握情况，积极协调各部委、行业和地方配合指导并协助教会完成各项筹备工作，确保实现既定目标与要求。（完）