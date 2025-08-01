政府副总理兼外交部长裴青山会见柬埔寨驻越大使

裴青山副总理高度评价近期越柬关系 呈现强劲发展步伐。两党、两国政府高级领导人之间的会晤为两国关系的发展指明了方向，越柬各项合作机制、民间交流与地方合作取得了积极成效。



裴青山建议双方配合，做好两国高级领导人互访筹备工作；强调越南愿欢迎柬埔寨领导人来越出席越南国庆80周年纪念活动，并与柬方共同举办第21次越柬政府间经贸、科技与技术合作委员会会议以及第13次越柬边境省合作与发展会议；配合解决越柬陆地边界遗留问题；加强经贸合作，推动口岸、交通、旅游和民间交流互联互通。



谢金塔完全赞同裴青山对双边关系的评价与建议；强调两国应加强信息共享，合作打击跨境犯罪，尤其是网络诈骗等犯罪。



值此机会，谢金塔还分享了柬埔寨与泰国在马来西亚举行的谈判成果，强调双方已达成停火协议；重申柬埔寨将严格遵守该协议，并坚持与泰国及本地区国家实现长期和平与稳定的方针。



谢金塔感谢包括越南在内的各国积极推动并早日发表支持柬泰双方达成停火协议的声明，其中包括裴青山在2025年7月28日晚庆祝越南加入东盟30周年招待会上的讲话。



裴青山对柬埔寨和泰国达成停火协议表示欢迎，认为这是一项初步的成功，为两国恢复和平与进一步重启合作奠定了良好基础；他也对两国，尤其是平民所遭受的损失与伤亡表示同情；强调柬泰两国都是越南的亲密朋友；希望双方保持克制，通过和平方式、在国际法、联合国宪章、东盟宪章以及《东南亚友好与合作条约》（TAC）基础上解决分歧。



谢金塔高度评价越南愿意在柬泰落实停火协议、推动双方在东盟友谊与团结精神下展开合作方面发挥积极作用，为双方及本地区带来长期利益。（完）