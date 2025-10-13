政府党代会：科技、创新与数字化转型是国家发展的核心动力

在越南共产党政府第一次代表大会（2025-2030年任期）框架下，越共中央委员、政府党委委员、科技部党委书记、科技部部长阮孟雄发表题为《党的领导在推动科技、创新与数字化转型发展中的作用——为建设繁荣强盛的越南而奋斗》的专题报告。

“一个人创新只是一个创意；一亿人创新，就是一个未来”

阮孟雄部长在大会上表示，农业曾帮助越南摆脱贫困，工业使助力越南成为中等收入国家；而要成为高收入的发达国家，我们必须依靠科学与技术。世界上从未有一个国家在未转向以科技为驱动力的增长模式下跨越中等收入陷阱。

他说：“越南的科技与创新紧密结合，并置于数字化转型的大背景中——这是一种极具特色的越南式路径。科技提供知识，创新将知识转化为现实应用，而数字化则放大知识的力量

在体制与政策方面，越南已基本形成开放、创新、现代、与国际接轨的科技创新与数字化体制框架，其中部分机制政策具有突破性和领先性。中央政治局颁布的关于推动科技、创新与数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，这不仅是思维和视野的转变，更是越南迈向以科技为核心驱动力发展阶段的宣言。

为落实该决议，今年内将出台或修订10部与科技相关的法律。

过去五年，越南在科技、创新和数字化方面取得了显著进步，在国际排名上实现了跃升，初步建立了制度与基础设施框架，并取得了重要成果，为未来五年转化为经济增长奠定了信心。

阮孟雄指出，“未来五年，必须将体制、政策和潜能真正转化为10%以上的经济增长和战略自主。科技—创新—数字化三位一体，是发展的核心动力、增长的主引擎、提高生产率与竞争力的关键力量。科技创新与数字化转型不仅是一部或一行的任务，而是国家和民族的共同事业。真正的力量来自全国人民携手同行。一个人创新，只有一个创意；一亿人创新，就会有一个未来。



双重使命

同日下午，政府党委委员、越南国家工业-能源集团

（PetroVietnam）党委书记、董事会主席黎孟雄发表题为《发挥PetroVietnam党委的领导作用，巩固中坚地位，成功实施石油工业发展战略，为保障国家能源安全与维护祖国主权作出贡献》的专题报告。

黎孟雄表示，在过去任期内，PetroVietnam党委展现出坚强的领导力和团结精神，带领系统克服困难。目前，该集团党委共有近1.4万名党员，分布在943个基层党组织，政治共识高度统一，并制定了多项重要决议。

PetroVietnam 确定2025–2030年是突破发展阶段，肩负 “双重使命”——既要保障能源安全，又要推动绿色与可持续转型。为实现战略目标，该集团贯彻党中央和政府的指导方针，尤其是总书记在集团成立50周年纪念仪式上赠送的八字方针“先锋—卓越—可持续—全球化”。

黎孟雄指出，PetroVietnam正集中实施三项核心解决方案：战略解决方案——完善体制机制：主动建议制定适用于新能源、可再生能源领域的特殊法律框架；打造卓越竞争机制，吸引大型投资者与战略伙伴；建议主管部门平衡资源配置，支持国有主力企业在能源转型中的引领作用。（完）