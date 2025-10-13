政府党代会：力争到2030年GDP规模跻身世界前30大经济体

10月13日上午，在越南共产党政府第一次代表代会（2025-2030年任期）框架下，越共中央政治局委员、政府党委常务副书记、政府常务副总理阮和平作了政治报告（草案）摘要。

取得重要且全面的成果

政治报告草案指出，在党中央、政治局、书记处的领导下，以总书记为核心，政府党委集中领导、指导，胜利实现党的主张、政策，并取得了重要而全面的成果，亮点纷呈。

在困难与挑战多于机遇的背景下，政府党委领导、指导圆满完成2021—2025年阶段的经济社会发展目标与任务，连续多年保持增长态势，完成或超额完成26项指标中24项，尤其是全部社会领域指标均已完成。

GDP规模从2020年的3460亿美元（世界排名第37位）提升至2025年的逾5100亿美元，上升5位至世界第32位，居东盟第4；人均GDP由3552美元增至约5000美元，增长1.4倍，正式步入中高收入国家行列。

政府党组重视发展文化和培育时代新人，推动社会进步与公平、社会保障取得显著进步，人民生活持续改善。全国提前5年4个月基本完成33.4万间危旧房屋改造任务。本任期内用于社会保障的支出达1100万亿越盾，占国家财政总支出的约17%。

国防、安全得到巩固与加强，社会秩序与安全得到保障，国家独立、主权和领土完整得到坚守；国防、安全预算增幅为历年最大，主要来自节支与增收。对外交往与融入国际任务取得新进展，尤其是经济外交取得丰硕成果，越南的国际威望与地位不断提升，为国家发展营造了和平、合作的环境，开创了前所未有的新格局。

报告也坦率指出，部分部委、地方的预测分析、实践总结和战略参谋工作仍未满足实际要求。宏观调控压力仍大，尤其在通胀、汇率、利率等方面；劳动生产率和人力资源质量仍需提升。一些基础性与支柱性产业增长缓慢，部分领域增长质量不高。

部分地区群众生活仍困难，尤其是偏远地区、少数民族地区、边境和海岛。毒品犯罪、网络诈骗等现象复杂；应对空气污染、交通拥堵、大城市内涝等问题的解决措施尚未见效等。



GDP年均增长10%以上

2025—2030年任期，政府党组将集中领导、指导，建设廉洁、强大的政府党委；打造政治坚定、品德优良、能力突出的干部队伍；决心实现国家富强、文明、幸福发展的目标，稳步迈向社会主义。

目标是保持和平稳定的发展环境，实现经济快速而可持续增长；力争到2030年成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，GDP规模跻身世界前30大经济体、东盟第3位。2026—2030年阶段实现高增长率，保持宏观平衡；建设现代、高效的治理体制；基本形成同步的基础设施网络；人力资源全面发展；科技创新水平跻身中高收入国家前列；人民生活明显改善。

坚决防止和遏制政治思想、道德、生活方式上的蜕化、“自我演变”“自我转化”；提高各级党组织的领导力和战斗力；培养具备坚定政治立场、优良品质与高能力的干部党员，尤其是关键岗位干部；创新和提升监督检查质量与效率。

报告提出多项党建、经济社会发展、国防安全、外交等方面的任务与措施，强调要加快完善体制机制，释放生产力，调动一切资源，为发展注入新动力；确立新的增长模式，推动工业化、现代化和经济结构调整，以科技创新和数字化转型为主要驱动力。

政府党委确定若干重点与突破任务，其中包括全面、高效实施三大战略突破：完善体制机制、建设同步的经济基础设施、发展高素质人力资源。力争到2030年，全国建成5000公里高速公路，完成沿海公路、老街—河内—海防铁路，全长100公里的河内地铁与胡志明市地铁；到2030年，数字经济规模达到GDP的30%以上等。（完）