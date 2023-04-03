政府例行记者会：解决基层问题 推动第二季度的增长

越南计划与投资部副部长陈国方4月3日下午在2023年3月份政府例行记者会上表示，第一季度的GDP增速低于预期，这符合于2023年经济社会发展计划制定过程中所做出的预测。

陈国方说，计划与投资部意识到机遇与困难并存。在全球通胀率高涨、世界主要经济体货币政策收紧，俄乌战争等对越南造成巨大影响的背景下，实际比预期更艰难。

陈国方表示：“因此，第一季度GDP同比增长3.32%这一结果与世界其他国家的平均水平相比仍处于良好水平”。

陈国方表示，面对这种情况，各部委、行业和地方需要付出巨大的努力，以弥补第一季度的下滑。其中，最重要的是继续保持宏观经济稳定，这是克服下降情况的基础性因素。他指出，需要注重的两个政策是货币政策和财政政策。尽管进出口活动遭受重重困难，但贸易顺差额仍然保持稳定态势。投资领域依然保持正增长；公共投资发挥了极大的作用；资金到位是增长的动力，也是关键因素。

陈国方还认为，国内市场的发展非常重要。除了今年年初所提出的解决方案外，计划与投资部还建议解决各种基层问题。各省市应成立特别工作组来及时解决当地的问题，以促进生产经营活动。这样才能在后续几个季度实现增长。（完）