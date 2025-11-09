政府例行记者会：未雨绸缪早防范，最大程度减少灾害损失

在此背景下，政府总理已责成农业与环境部牵头，协同各部委、行业和地方准备召开全国防灾减灾救灾工作会议，旨在进行全面评估、总结经验教训，提出紧急和长期解决方案，以主动预防、减少灾害风险和损失。



农业与环境部已配合各部委、行业和地方制定了服务于会议的综合报告，其中对过去的防灾救灾工作进行了全面评估。



附图 图自越通社

冯德进副部长以2025年前10个月农业发展成就为例，生产稻米3900万吨，完成年度计划的99.2%；各类肉类产量650万吨，预计全年约达860万吨，增长4.6%。水产品产量812万吨，增长3.1%，预计全年约达970万吨。人工林木材产量2900万立方米，今年预计约达3300-3400万立方米。前10个月全国农林水产品出口额达581.3亿美元，较2024年同期增长近12.9%；贸易顺差达175.9亿美元，增长16.4%。"今年我们肯定将以接近700亿美元的成绩收官，"冯德进强调。



同时，政府总理已指示农业与环境部加强台风和洪水预报预警工作，并指示各地、各部委行业制定各种灾害风险应急预案，并未雨绸缪早防范，从而最大程度减少损失。



关于防范农业生产内涝和支持解决城区及居民区内涝的方案及资源，农业与环境部副部长表示，该部已制定并获得政府总理批准的防灾规划。



在规划方面，各项水利工程方案是基于多年的地形、水文气象、雨洪条件总结而制定的。



对于北部山区和北中部地区，洪涝灾害的主要原因在于高地集水漫溢河岸，导致大面积淹没。因此，解决方案主要集中于增强排涝能力，修筑堤坝保护重要区域和城区。



对于红河平原地区，内涝主要源于降雨，因此主要解决方案是建设主动向河流排水的泵站系统。同时加强保护该区域的堤防系统加固。



对于九龙江三角洲地区，淹没状况主要来自上游洪水，主要集中在柬埔寨边境一带。解决方案是完善水利系统以控制田间洪水。这些方案已获政府总理批准并符合实际情况。（完）