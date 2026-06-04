政府例行记者会：将出台超常优惠政策支持租赁住房发展

林文黄表示，尽管租赁住房模式已在2023年《住房法》中规定，但租赁住房细分市场的实施结果仍存在诸多局限。在城市化快速发展、住房需求增加的背景下，需要在资金、土地和优惠机制方面采取更有力的措施。这也是党和政府领导人的指导精神。



落实政府总理交办的任务，建设部正在开展三组重点任务：完善机制、政策；核查、颁布各项技术规范标准；按不同群体和实际需求确定租赁住房需求规模。



关于机制政策，该部正在提出修改《住房法》和《房地产经营法》的内容，预计将于2026年10月提交国会审议通过。据此，住房发展方向将同时包括商品房、保障性住房和租赁住房。租赁住房被确定为战略性细分市场，服务于工人、劳动者、学生、干部、公务员、职员和武装力量。



建设部将研究土地和财政方面的力度更大的优惠政策，为企业获得土地资源、信贷资金以及开发租赁住房项目创造条件，特别是在各大都市、工业园区、经济区和重点发展区域。



与此同时，该部正在核查、修改与租赁住房相关的技术规范标准，其中注重消防安全要求。



越南建设部办公厅主任林文黄。图自越通社

该部将同时与各部委和河内、胡志明市、同奈、海防和岘港等地开展调查评估工作，以此作为规划、分配资源的基础，并提请政府向各地分配租赁住房发展指标。



建设部也建议各地考察各对象群体的需求，安排资金来源，核查规划和土地基金，确保技术基础设施和社会基础设施同步，以投资建设租赁住房。



林文黄表示，今后将集中修改机制政策，以出台更加卓越的优惠政策，大力发展租赁住房细分市场。



政府办公厅主任邓春峰在会上表示，在越共中央总书记、国家主席作出结论后仅10天内，政府总理已与多个对租赁住房和保障性住房有较大需求的地方进行了工作会议；下周将继续与东南部地区有关地方开展工作。（完）