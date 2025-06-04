政府例行记者会：升级国家公共服务门户网站成为唯一“单一数字窗口”

6月4日下午，越南政府办公厅行政手续管控局局长阮维黄在2025年5月政府例行记者会上表示，2025年前5月，各部委行业共削减和简化了18项经营规定，下放办理36项行政手续，简化了69项与人口管理有关的行政手续。



自2021年至今，全国共已削减和简化3241项经营规定，占原有的15801项经营规定的20.5%，涉及275份规范性法律文件，已完成政府关于2020-2025年削减和简化与生产经营活动相关规定计划的第68号决议（68/NQ-CP）中提出的目标。



为落实越共中央总书记苏林的指示精神，继续削减和简化行政手续，改善投资营商环境，为人民和企业提供更多便利条件，越南政府于2025年3月26日颁布了第66号决议，批准了《2025-2026年削减和简化与生产经营活动相关行政手续计划》。政府总理于2025年5月4日和5月22日分别签发第56号、第69号通知，要求各部委行业和地方集中力量审查并削减与生产经营活动相关的行政手续，确保2025年实现行政手续办理时间至少减少30%、合规成本至少减少30%、经营条件至少减少30%，并在后续年份持续大幅削减。



阮维黄表示，根据任务分工，各部委、机关和地方政府共梳理统计出4377项与生产经营有关的行政手续，8977项经营条件，3086类需要专业检查的产品和商品，886项相关技术标准和规范，640项企业报告制度，全年合规成本总额超120万亿越盾。基于此，各机关单位正依照政府和总理的要求，推进与生产经营相关行政手续的审查和简化工作。

关于国家公共服务门户网站的发展方向，阮维黄指出，落实苏林总书记及中央科技、创新、数字化转型发展指导委员会领导的指示精神，国家公共服务门户网站将进行升级，成为国家唯一的“单一数字窗口”，为人民和企业办理行政手续提供在线服务。按计划，省级公共服务门户网站将于2025年7月1日起关闭，最迟到2026年2月底前关闭部级门户网站。



国家公共服务门户网站将与各部委、地方的行政手续办理信息系统实现连接和互通，确保人民和企业可随时随地通过联网的电脑、手机、平板等设备提交在线申请。



阮维黄强调：“国家公共服务门户网站作为唯一的‘单一数字窗口’，并不改变各部委行业和地方的行政手续受理和处理权限。人民和企业只需记住并访问唯一的网址 dichvucong.gov.vn，即可方便办理各项在线行政手续，同时也可防范近期频繁发生的虚假网站诈骗问题。（完）