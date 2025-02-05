政府例行记者会：力争实现GDP增长8%以上

在2月5日下午举行的政府例行记者会上，越南计划与投资部副部长陈国方表示，2025年经济增长目标达到8%以上将为国家进入新发展阶段，实现多年持续增长两位数的目标打下牢固基础。这是艰巨任务，但符合于新阶段的奋斗目标。

为了完成既定增长目标，计划与投资部已提出若干主要任务和解决方案。其中强调要完善相关法律体系，化解投资项目中遇到的瓶颈，进而改善营商环境。

与此同时加大投资力度，其中尽早展开各项重要的公共投资项目，各大国企、龙头企业应开展各大项目，引领投资增长，吸引利用外资再发力，化解机制体制中的障碍，立即展开各项引资政策，改善营商环境，增加新成立企业数量，疏通房地产市场和证券市场瓶颈等。

2025年，陈国方副部长认为，出口活动可能将遇到重重挑战，因此，应最大限度利用自由贸易协定带来的优势，开发新市场，扩大进出对接。

对于零售市场，要以第一个月的零售总额大幅增长速度来刺激国内销售需求，此外也要大力促进经营生产动力，特别是加工制造业，扩大生产经营活动。对于服务领域，采取措施吸引游客，进而促进旅游业的发展，在提高旅游产品质量的同时，可研究指定灵活性的签证政策，以吸引更多国际游客到访。

目前，越南在世界科技版图上占据良好地位，这是越南推进科学技术发展的契机，是未来阶段的新增长动力。（完）