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政府例行记者会：公安部继续严厉打击假冒伪劣和走私犯罪
阮国瓒表示，公安部领导已指示严厉打击这些犯罪行为。其中，公安部已指示打击该领域各类犯罪的专项行动。“虽然政府总理指示的专项行动期限为一个月，但公安部主动将其延长至三个月，从2025年5月15日开始，并指示从中央到地方的全体公安机关集中力量认真落实，” 阮国瓒说。
公安部也将继续建言献策，完善相关制度，弥补国家在该领域管理工作中的漏洞与不足。同时，建议对涉及生产、销售假冒伪劣商品、违反食品卫生安全规定等相关犯罪加重处罚。
阮国瓒表示，在打击假冒商品的斗争中，公安部发现了一些令人担忧的问题。犯罪形势错综复杂，规模庞大，手段狡猾。犯罪分子利用法律漏洞和国家管理漏洞实施犯罪行为。假冒商品种类繁多，涵盖食品、化妆品、药品、牛奶等。这种情况非常危险，不仅关乎到人民健康、经济发展，还直接影响到当前乃至未来劳动力素质。
阮国瓒还提到了一些有影响力的人士、知名人士在社交平台上进行虚假宣传并销售产品一事。
据公安部统计数据显示，自5月15日至6月3日，各级公安机关重点查处、掌握情况，严厉打击此类行为。其中，在24个地方共立案侦查36起案件，119名被告人因涉嫌走私罪、商业诈骗罪、制售假冒商品罪等罪名被依法提起公诉。
除了查清犯罪分子的违法行为外，公安机关还依法查处了一些国家管理机关干部包庇、协助犯罪的行为。近期已对部分原管理干部提起公诉，同时，还查明处理了多起与虚假广告相关的行为。
阮国瓒表，未来，公安部将继续指示严厉打击制售假冒伪劣、低质商品，对违法人员予以严肃处理，对宣传、销售假冒伪劣商品的广告单位和知名人士追究责任。同时，加快对已立案案件的侦办进度，扩大调查范围，查明犯罪原因和情节。（完）