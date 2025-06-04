政府例行记者会：公安部继续严厉打击假冒伪劣和走私犯罪

6月4日下午，越南公安部办公厅主任、公安部发言人阮国瓒少将在政府例行记会上介绍了当前引发社会广泛关注的假冒伪劣、低质、来源不明的商品以及食品卫生安全等问题的相关信息。

阮国瓒表示，公安部领导已指示严厉打击这些犯罪行为。其中，公安部已指示打击该领域各类犯罪的专项行动。“虽然政府总理指示的专项行动期限为一个月，但公安部主动将其延长至三个月，从2025年5月15日开始，并指示从中央到地方的全体公安机关集中力量认真落实，” 阮国瓒说。

公安部也将继续建言献策，完善相关制度，弥补国家在该领域管理工作中的漏洞与不足。同时，建议对涉及生产、销售假冒伪劣商品、违反食品卫生安全规定等相关犯罪加重处罚。

阮国瓒表示，在打击假冒商品的斗争中，公安部发现了一些令人担忧的问题。犯罪形势错综复杂，规模庞大，手段狡猾。犯罪分子利用法律漏洞和国家管理漏洞实施犯罪行为。假冒商品种类繁多，涵盖食品、化妆品、药品、牛奶等。这种情况非常危险，不仅关乎到人民健康、经济发展，还直接影响到当前乃至未来劳动力素质。

阮国瓒还提到了一些有影响力的人士、知名人士在社交平台上进行虚假宣传并销售产品一事。

据公安部统计数据显示，自5月15日至6月3日，各级公安机关重点查处、掌握情况，严厉打击此类行为。其中，在24个地方共立案侦查36起案件，119名被告人因涉嫌走私罪、商业诈骗罪、制售假冒商品罪等罪名被依法提起公诉。

除了查清犯罪分子的违法行为外，公安机关还依法查处了一些国家管理机关干部包庇、协助犯罪的行为。近期已对部分原管理干部提起公诉，同时，还查明处理了多起与虚假广告相关的行为。

阮国瓒表，未来，公安部将继续指示严厉打击制售假冒伪劣、低质商品，对违法人员予以严肃处理，对宣传、销售假冒伪劣商品的广告单位和知名人士追究责任。同时，加快对已立案案件的侦办进度，扩大调查范围，查明犯罪原因和情节。（完）