政府例行记者会：公安部公布福山集团案与顺安集团案调查结果

6月1日下午，越南公安部代表在政府例行记者会上公布了福山集团股份公司案和顺安集团股份公司案的调查结果。

公安部办公厅副厅长黄英宣少将透露，关于福山集团股份公司案，至今公安部调查警察机关对23名涉案人员进行起诉，今后继续扩大调查范围。公安部查获了涉案资金3000亿越盾（约合1273万美元）、200万美元、500两黄金以及1000多本土地所有权证书。目前，公安部正在巩固相关文件和证据，扩大调查范围，追回被挪用的资产。

对于顺安集团股份公司案，公安部调查警察机关已对8名涉案人员进行起诉；5月1日以“执行公务中滥用职权罪”为由对北江省委书记杨文蔡进行起诉和拘留。

顺安集团案调查结果显示，2014年12月至2023年12月期间，该集团已直接或联名参加16个省市32个招标包并中标，总额超23万亿越盾（约合9.8亿美元）。特别是在2022-2023年阶段，集团中标许多标包，总额超18万亿越盾（约合7.6亿美元）。

4月15日，公安部调查警察机关已下令起诉、逮捕阮维兴（顺安集团股份公司董事长）、陈英光（顺安集团股份公司总经理）、阮克敏（副总经理）等人。此外，还下令逮捕阮文涛（北江省农业和交通工程建设投资项目管理委员会主任）和谈文强（北江省农业和交通工程建设投资项目管理委员会副主任）、黄世游（北江省项目管理委员会主任）等人。（完）