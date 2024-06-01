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政府例行记者会：公安部公布福山集团案与顺安集团案调查结果
公安部办公厅副厅长黄英宣少将透露，关于福山集团股份公司案，至今公安部调查警察机关对23名涉案人员进行起诉，今后继续扩大调查范围。公安部查获了涉案资金3000亿越盾（约合1273万美元）、200万美元、500两黄金以及1000多本土地所有权证书。目前，公安部正在巩固相关文件和证据，扩大调查范围，追回被挪用的资产。
对于顺安集团股份公司案，公安部调查警察机关已对8名涉案人员进行起诉；5月1日以“执行公务中滥用职权罪”为由对北江省委书记杨文蔡进行起诉和拘留。
顺安集团案调查结果显示，2014年12月至2023年12月期间，该集团已直接或联名参加16个省市32个招标包并中标，总额超23万亿越盾（约合9.8亿美元）。特别是在2022-2023年阶段，集团中标许多标包，总额超18万亿越盾（约合7.6亿美元）。
4月15日，公安部调查警察机关已下令起诉、逮捕阮维兴（顺安集团股份公司董事长）、陈英光（顺安集团股份公司总经理）、阮克敏（副总经理）等人。此外，还下令逮捕阮文涛（北江省农业和交通工程建设投资项目管理委员会主任）和谈文强（北江省农业和交通工程建设投资项目管理委员会副主任）、黄世游（北江省项目管理委员会主任）等人。（完）