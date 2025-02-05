政府例行记者会：今年第一个月经济社会多项指数呈现积极发展态势

2月5日下午，越南政府办公厅主持召开政府2025年1月份例行记者会。

越南政府办公厅主任、部长陈文山在记者会上表示，虽然工作日数少于去年同期，但今年第一月越南经济社会运行延续回升态势，宏观经济保持稳定，通货膨胀得到控制，各大平衡得到保障。

具体是今年1月居民消费价格指数同比增长3.63%，核心通胀率上涨3.07%。

货币、信贷和外汇市场比较稳定，及时满足经济的资金需求。截至 1 月 20 日，资本流动减少 0.43%，经济信贷与 2024 年底相比增加 0.08%。

2025年1月份，国家预算总收入预计达275.9万亿越盾，达计划的14％，同比增长3.5％。国家预算总支出预计为134.4万亿越盾，达计划的5.3％，同比增长4.8％。

外商直接投资注册资本总额超43亿美元，同比增长48.6%；实际到位资本超15亿美元，增长2%。进出口货物的贸易顺畅，进出口额约达631.5亿美元，环比下降10.5%，同比下降3.5%；其中出口下降4.3%，进口下降2.6%。货物贸易顺差约达30亿美元。

与此同时，生产经营活动呈现积极增长态势。由于1月份工作日数少于去年同期， 1月份工业生产指数（IIP）同比增长0.6％。服务业增长良好；1月份，全国零售商品和消费服务总额同比增长9.5%。

在企业注册方面，今年首月新成立企业近1.07万家，较2024年同期下降30.3%。与此同时，复工复产企业近2.28万家，同比增长65.2%。

各大平衡、能源安全、粮食安全得到保障；赤字、公共债务、政府债务、国家外债控制在合理范围内。（完）