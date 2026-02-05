政府例行记者会：丙午年春节平均奖金同比增长13%

在2月4日下午举行的2026年1月份政府例行记者会上，越南内务部工资和社会保险局局长范长江表示，今年春节奖金平均水平为每人869万越盾，同比增长13%，高于乙巳年春节水平。

范长江表示，2025年11月10日，越南政府颁布了第293/2025/NĐ-CP号法令，自2026年1月1日起，将最低区域工资标准平均上调7.2%。此次调整幅度高于近年来水平（2024年仅上调6%），为员工营造积极向上、充满热情的工作氛围。

政府颁布第293号法令后，内务部继续出台两份指导文件，引导各企业组织落实，成效明显。

“2025年劳动者月平均工资为每人976万越盾，同比增长11%”，范长江说。

具体是100%国有独资有限责任公司的月平均工资约为1289万越盾，同比增长18.2%；民营企业月平均工资为866万越盾，较2024年同期增长7%；外商直接投资（FDI）企业月平均工资为1017万越盾，同比增长9.6%。

至于丙午年春节奖金，根据涉及420多万名劳动者的5万多家企业统计报告显示，春节奖金平均水平为每人869万越盾，同比增长13%。其中，国有企业平均奖金约944万越盾，同比增长23%；民营企业为737万越盾，同比增长9%；FDI企业为921万越盾，同比增长12%。

在政府提前出台法令并统筹推进的背景下，工资和奖金水平的提高有效帮助劳动者改善收入、保障生活稳定，降低自发性劳动力流动风险，加强企业与劳动者之间紧密结合。这也为提升劳动生产率奠定了重要基础，形成新的增长动力，为2026年及今后实现两位数经济增长创造了有利条件。（完）