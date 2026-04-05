政府例行新闻发布会：大力推动新增长动力

越南政府办公厅主任兼部长陈文山4日下午在河内主持3月政府例行新闻发布会。



据陈文山介绍，政府总理范明政在会议上要求各部委各地区同步、有效落实党中央和国会的各项决议、结论和指示。坚定不移实现10%以上的增长目标，同时确保宏观经济大局稳定、抑制通货膨胀、保障经济各大指标平衡。



范明政强调了焕新传统增长动能、推动新增长动力的重要性。据此，在投资方面，力争2026年项目资金到位率达到100%，将国际金融中心投入运行，加快推进国家重要工程项目进度。与此同时，刺激消费，发展国内市场、国内电子商务生态、无现金支付；加强贸易促进，有效利用传统市场，实现出口市场多元化。



关于新增长动力，范明政要求推动科技、创新，发展数字经济和数字社会，加强人工智能应用，大力推进全国5G信号覆盖，建设数据中心以及国家和重要行业数据库。



此外，切实稳定宏观经济大盘，调动并有效利用一切资源用于发展，灵活、和谐、合理地调控利率、汇率和信贷；国家预算收入增长10%，节省10%以上，并努力再节省5%的经常性支出。



各部委各地区要集中保障当前和长期的国家能源安全，特别是原油和天然气供应。为生产、经营和人民生活提供足够的电力、汽油，绝不允许缺电等。

越南政府办公厅主任兼部长陈文山4日下午在河内主持3月政府例行新闻发布会。图自越通社

陈文山还通报了2026年3月及第一季度经济社会发展形势。具体的是，2026年第一季度GDP增长7.83%，高于去年同期。农业、工业与建筑业、服务业、旅游业积极增长。值得一提的是，34个省市中有23个GRDP增长达到8%以上，其中4个省市实现了“两位数”增长（河静、北宁、海防、兴安）。



与此同时，宏观经济稳定，通货膨胀得到控制，国民经济综合平衡。特别是在冲突持续导致极端困难形势下，成品油供应和价格得到了保障。



第一季度国家预算收入约达829.4万亿越盾，完成预算的32.8%，同比增长11.4%；减免、缓征税收约43.6万亿越盾，以支持生产经营；进出口总额接近2495亿美元，增长约23%。



此外，科技、创新和数字化转型领域得到大力推进，越南航天中心已落成，越南首批半导体芯片制造工厂（Viettel和FPT）已动工。行政审批制度改革、反腐败、反浪费、反消极工作得到加强；两级地方政府模式得到健全并基本稳定、顺畅运行；分级分权与资源配置同步实施等。（完）