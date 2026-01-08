政府与地方政府2025年工作总结会议：实现强劲突破，打造2026年增长新动能

破除首都经济社会发展的瓶颈



河内市人民委员会主席武大胜表示，全市已高度集中力量完成各项任务目标，破解首都经济社会发展的瓶颈，并按新模式建设两级地方政府。令人可喜的是，全市GDP平均增长率达 8.16%，远高于前几年平均水平；经济规模达到约 640亿美元。



2025年也是河内市吸引外资实现突破性增长的一年，较2024年增长70%以上，约达44亿美元。河内市正在制定多项方案，以筛选具有高科技含量的投资项目。2025年也是河内市财政收入首次突破700万亿越盾的一年，较预算增长138%，创下近年来最高水平。



公共投资资金拨付曾是河内的瓶颈，但在今年，凭借市委、人民议会和市政府果断且坚定的领导与指导，拨付率已达到总理下达计划的 100% 以上。



步入 2026 年——即落实越共十四大决议和河内市第十八次党代会决议的第一年，河内市人民委员会主席武大胜强调了一开始就采取果断、主动行动的承诺，正如苏林总书记此前所嘱托的精神：“首都河内言出必行——做得快、做得对、做得有效、做得彻底”。



制度、基础设施与组织架构的突破



胡志明市一角。图自政府门户网站

胡志明市人民委员会主席阮文得在会上分享道，2025年是胡志明市的“试金石”之年，该市既要推进合并整合，又要执行各项战略任务以加速发展。在中央的密切指导、各部委的紧密配合、整个政治体系的团结协作，特别是民众与企业的共识与齐心协力之下，全市取得了令人鼓舞的成果。



2025年地区生产总值（GRDP）增长 8.03%，人均 GRDP 达到 8755 美元。投资环境得到改善，新设企业达6万家，吸引外商直接投资（FDI）超过 82亿美元，同比增长超过 21%。国家预算收入达到 802万亿越盾，较中央下达的预算增长 20%以上。



在关于国际金融中心的第222/2025/QH15号决议，以及关于修改和补充关于给予胡志明市特殊机制的第98/2023/QH15号决议部分条款的第260/2025/QH15号决议获通过后，胡志明市立即将其具体化并开展实施。组织结构、行政单位及公立事业单位的整顿工作得到严格落实，两级地方政府模式逐步实现稳定、顺畅运行。



胡志明市领导表示，2026年具有为2026-2030年整个阶段创造势能和动力的意义，该市确定任务量巨大，绝不允许主观懈怠或拖延。在贯彻落实中央决议和政府指示的基础上，胡志明市提出了2026年GRDP增长10%以上的目标，并将年度主题确定为：完善并提高组织架构质量、疏通制度、突破基础设施、提升为民服务效能。



为了实现上述目标，该市将重点组织好国会代表和各级人民议会代表选举工作，将各级党代会决议细化至实践中，并结合五年发展计划，冲刺两位数增长目标。与此同时，该市将强力疏通各项资源，创新城市治理模式，有效落实针对本市的各项特有决议，创造更具吸引力的环境以吸引战略投资者。



阮文得强调，凭借富有活跃、创新、敢想、敢做、敢于担当的传统，胡志明市承诺将以更加果敢、更加高效的行动，为国家的增长以及快速且可持续的发展作出应有贡献。（完）