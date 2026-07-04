政府与各地方视频会议：全面发力实现经济两位数增长

越南总书记、国家主席苏林与党和国家领导同志一同出席会议。越通社记者 杨江 摄

7月4日上午，2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议勾勒出了上半年经济社会运行全貌，并重申实现2026年经济两位数增长目标的高度决心。



充分发挥《首都法》各项优势 力争取得新突破



河内市人民委员会主席武大胜表示，2026年上半年，河内市地区生产总值（GRDP）增长8.22%，创近年来同期最高水平。财政预算收入约达410万亿越盾（折合人民币1051亿元），完成中央下达年度预算的62%。公共投资项目资金拨付约64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达年度计划的53%以上，高于多年同期水平。工业、贸易、服务业和旅游业持续复苏，营商投资环境不断改善，文化、教育、医疗和民生等领域得到有效保障，维护国家安全和社会大局稳定工作取得实效。



然而，武大胜坦率指出，河内市上半年取得的成果仍未充分体现首都的发展潜力和优势，也未充分回应中央的关心支持，尚未达到中央和政府为河内市下达的经济两位数增长目标要求。



河内市充分认识到自身对全国经济增长所肩负的重要责任，将今年下半年确定为加速冲刺、实现突破的关键阶段，坚定不移地实现经济两位数增长目标，不下调既定增长目标。



武大胜指出，河内市将集中动员并高效利用各类资源，充分发挥《首都法》的各项优势，力争实现新突破。其中，将加快公共投资项目资金拨付进度，力争2026年达到最高水平。



与此同时，同步推进一系列战略性基础设施项目建设，包括国道、环城公路、红河跨河桥梁、铁路项目以及城市开发项目，特别是按照政府总理的指示加快推进保障性住房和租赁住房建设。此外，不断提升文化、社会、医疗、教育等领域的发展质量，坚持以人民为中心的发展理念等。



胡志明市实现近10年来最高经济增速



胡志明市人民委员会主席阮文得表示，作为全国经济“火车头”，2026年上半年，胡志明市经济增长8.55%，对全国国内生产总值（GDP）的贡献率达24.5%。这是胡志明市近10年来取得的最高经济增速。胡志明市公共投资项目资金拨付金额达约51.6万亿越盾（折合人民币132亿元），完成年度计划的35%。



尽管经济增速创下近10年来最高水平，但仍低于10%的预期目标，公共投资项目资金拨付率也未达到既定计划和目标要求。阮文得表示，胡志明市将坚定实现经济两位数增长目标，力争财政预算总收入突破1000万亿越盾（折合人民币2564亿元）。



胡志明市提出三项重点举措，即贯彻落实中央各项结论、中央政治局和国会的各项突破性决议；充分调动私营部门的投资，力争公共投资项目资金拨付率达100%；尽快审批胡志明市总体规划，开展未来阶段各项投资项目等。



促进公共投资拨付进度



河静省人民委员会主席潘天定透露，2026年上半年，河静省地区生产总值（GRDP）增长12.79%，公共投资项目资金拨付完成政府总理下达年度计划的56.9%。



2026年上半年，河静省引进投资项目数量和规模实现“双增长”，共向32个项目签发投资许可证，其中内资项目28个、外资项目4个。VinFast 项目和三号永昂液化天然气项目等多个巨额项目已获批实施，为经济增长注入巨大动力。



河静省确定，从现在到今年年底的重点任务是继续加快公共投资项目和预算外投资项目的实施进度；加快推进《第八个电力规划》中的能源项目建设，将推动经济增长与保障国家能源安全、满足正在形成的大型工业项目用电需求紧密结合；与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）配合制定生态能源工业中心建设方案，推动大规模能源产业发展，建设国际人工智能数据中心等。



越南政府常务副总理范家足指出，胡志明市与河内市在全国GDP中占比三分之一。因此，该两座城市领导承诺实现10%以上的经济增长，对于实现2026年全国经济增长10%的目标发挥决定性作用。（完）