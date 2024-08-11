政府、企业、学校合作开发半导体产业人才

越南国家创新中心（NIC）近日在河内与Cadence集团、FPT集团和美国Tresemi组织联合举行 “提升越南企业在半导体产业人才开发中的作用”座谈会和集成电路（IC）设计培训班结业典礼。

越南计划与投资部长阮志勇在座谈会上表示，国家创新中心与国内外合作伙伴配合开设IC设计培训班是越南在半导体行业逐步掌握技术道路上迈出的重要一步。政府界、企业界和高等院校之间的合作就是越南科技实现突破性发展和创新的杠杆。《到2030年半导体产业人力资源开发和2050年愿景》预计不久后将获得政府通过，届时会为该合作注入更大动力。



胡志明市国家大学校长武海君强调，国家机关、企业参加培训过程十分必要。该参与和合作将有助于提高培训质量，从而为学员毕业后满足市场要求创造便利条件。



FPT集团董事长张嘉平表示，近段时间，政府和各所大学院校积极配合，全力以赴促进半导体产业人力资源培训。越南提出了到2030年培养5万名半导体产业人才的目标，其中FPT将培训1万名。目前该集团已经与韩国、中国台湾、日本、美国等伙伴商讨，竭尽全力寻找合作机会。

张嘉平董事长强调了政府、学校、企业在开发半导体产业人才方面开展密切和有效合作的重要性。认为，需要建立明确的信息、资源共享和经验交流的机制。



座谈会上还举行 “基础VLSI IC物理设计”培训班结业典礼。来自全国各所大学院校的70名优秀学员获得助学金，参加了为期三个月的培训课程。（完）