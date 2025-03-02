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改革创新是促进经济增长的关键因素
2024年12月22日，越共中央政治局已颁布关于科技创新突破发展和国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议。为有效开展该决议，政府已颁布行动计划，设定41个指标和140项具体任务。
近日，在助力促进经济增长的科技发展、创新、数字化转型和高质量人才会议上，政府总理范明政再次强调，这不仅是不可逆转的趋势，更是推动国家发展的重要动力；其中，人民和企业发挥核心作用。
经济专家认为，越南已具备足够条件，随时准备迎接并与全球各地的企业和投资者在半导体产业领域上开展合作。
韩国韩亚美光（Hana Micron）首席执行官李栋哲认为，越南投资环境充满活力，政府支持力度大，基础设施较为完善，人力资源素质高、成本合理，正成为高科技企业投资创业的理想目的地。
彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）预测，截至2024年底，全球半导体市场规模达到5000亿美元，其中人工智能（AI）正引领数字经济的发展。DeepSeek-R1——一个开源AI模型，以仅三分之一的计算能耗实现了与领先模型相当的性能，这一突破正在引发价值1.2万亿美元的市场变革，并加速对高效计算解决方案的迫切需求。
面对这一爆发性趋势，越南正通过吸引投资的政策和支持人才培养的措施来把握机遇，包括芯片和AI生产成本补贴。政府高度重视AI与半导体的系统化培训，提供奖学金、学费减免等政策，推动半导体领域人才质量的提升，助力半导体产业发展。越南计划与投资部副部长阮德心如是分享。
日本驻越南副大使Ishikawa Isamu表示，在最近举行的新时代越日共同倡议”框架下的中期评估会议上，半导体人才培养合作被确定为重点议题之一。目前，越南拥有一支优秀的科技人才队伍，并正在全国范围内加速推进半导体人才培养。与此同时，日本是全球半导体产业的领先国家之一，其对高素质人才的需求也在不断增长。这为两国在半导体领域的人才合作创造了广阔的发展空间。（完）