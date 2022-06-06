改善投资环境 吸引大型企业对河内投资

据《人民报》，新冠肺炎疫情基本上得到控制以后，河内市明确改善营商

投资环境

是尽快恢复和发展经济的核心任务。河内市正在多措并举继续提升经济的竞争力，建设安全、稳定、对国内和外国投资者最具吸引力的投资环境。

近期，许多外国投资商继续在河内开展巨额大项目。

继续是最具魅力的目的地





在成功开展设在龙边郡购物中心（投资总额超过2亿美元）和设在河东郡购物中心（投资总额超过1.92亿美元）后，日本永旺（Aeon）集团正在完善相关手续以于2022年第三季度在黄梅郡动工兴建黄梅永旺项目。永旺梦乐城（越南）总经理中川哲幸表示，相信于

河内

市政府乃至越南政府的招商引资政策、主张，该集团决定从现在至2025年在越南开展16个

投资

项目。

其中，该集团拟定对河内继续开展3到4个投资项目，并希望河内市继续解除困难，对未来企业投资过程提供协助，特别是关于在北慈廉郡开展永旺梦乐城项目的考察工作。

韩国三星集团在西西湖城区的投资总额2.2亿美元的研究与发展中心项目也在“提速”并于2022年第三季度如期完成。在该项目完成并投入运行后，三星集团期望提升越南工程师在诸多新科技领域的研究能力，强有力推进第四次工业革命。

2022年5月，在丹凤、石室、常信等县各工业群区得到动工兴建。这些工业群区在2019-2020年获得成立决定书，但是由于规划工作、土地手续、征地拆迁等工作面临困难导致进度缓慢。

面对这种情况，河内市责成各厅局、部门、行业以及郡、县、镇人民委员会主席加强检查、敦促，根据职能任务开展计划并对河内市全面负责任；采取有效措施解除不足之处，按规定至少减少50%行政手续办理时间，力争在2022年所有41个工业群区都动工兴建。

N&G集团股份公司董事长阮黄表示，在投资商对南河内辅助工业区投资时按照规定将获得有关场地、生产厂房、投资优惠政策的最大限度的支持；同时获得投资手续及各类执照办理手续的免费咨询，协助招聘和培训劳务，向专家和工人提供住房优惠等。河内市提供的优惠和协助有助于吸引投资商对首都投资。

春芳责任有限公司代表称，在开展设在丹凤县的项目时，该公司受到各厅局、部门和地方政府的协助。该企业也努力按照规定办理相关手续，旨在如期动工兴建和完成项目。

据河内计划与投资局，2022年前4个月，河内市吸引外商直接投资资金5.866亿美元，相当于2021年同期的三倍。其中，新增项目96个，新增总额8100万美元，新增项目数量下降17.9%，新增金额增长14.9%；补充项目47个，补充资金1.258亿美元，补充项目数量和补充金额分别增长9.3%和50.5%。外国投资者出资购买股份为110次，达3.797亿美元，较2021年同期增加4倍。

改善投资环境是核心任务





刚成立初期，企业会面临许多困难和不知所措，因此，政府机构提供的协助与帮扶是急需要的。据河内市计划与投资局。除了维持100%企业商业登记文件通过互联网进行以外，近期，河内市已开展向2022年新成立企业提供1年免费使用数字签名及500张电子发票的服务。

此外，2022年初至今，河内市职能单位向1万企业家提供有关法律，特别是土地、税务、海关等领域的免费咨询和解答。2022年前4个月，河内市新成立企业9100家，较2021年同期增长5%；注册资金达122.400万亿越盾，增长29%；复工复产企业5700家，增长21%。

河内市还积极核查并简化行政手续，加快手续接受和办理速度，为人民、组织和企业节省费用提供便利。河内市改善投资环境中的积极转变得到企业和人民予以认可。

据有关省级竞争力指数（PCI）的最新公布，在63个省市中河内位居第十位（68.6分），其基础设施、时间成本及协助企业的服务得到高度评价。据近期公布的2021年越南省级公共行政和治理绩效指数（PAPI），河内获得44.45分，居全国第九位，是全国综合分数最高的15个省市之一。“公开、透明”、“公共行政手续”、“电子化管理”等各内容指数属于分数最高组，而2020年没有任何指数属于该组。

然而，首都的营商投资环境仍有许多不足之处，不可持续，与广宁、平阳等其他省市相比的竞争力仍然低下。

联合国开发计划（UNDP）公共政策分析专家杜青玄称，2021年河内市PAPI指数达44.45分，还是一般的，河内市实现革新、改革的余地较大，后续几年要进一步改善。

相似的，虽然2021年河内市行政改革指数较前一年增加超过2分，但是排名从第8位下降到第10位。这显示，如果不想落后于其他地方，河内市要更强有力改革行政手续，特别是在土地、自然资源与环境领域中的管理。

鉴于尽快复苏和发展经济的决心，河内市明确各项核心任务、措施为改善营商投资环境、实现行政改革、协助企业复苏等。河内市委书记丁进勇近期与日本永旺集团代表举行工作会议时再一次重申了河内市强有力的承诺：“河内决心改善营商投资环境，为吸引国内和外国投资者，特别是投入于高新科技、清洁技术及环境保护等提供便利条件”。（完）