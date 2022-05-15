新闻
改变购物者使用塑料袋的习惯
减少塑料袋零售商联盟一直在采取多种宣传形式来鼓励人们使用环保产品。
为支持零售商找到减少塑料袋消费的解决方案，自然资源与环境战略与政策研究所同河内工贸局协调，呼吁企业签署承诺加入减少塑料袋零售商联盟。
自然资源与环境战略研究所副所长阮忠胜表示，由河内16家零售商参与的减少塑料袋零售商联盟一直在采取多种宣传形式来鼓励人们使用能够替代一次性塑料袋的环保产品，从而逐步改变每个消费者在日常生活中使用塑料袋的习惯。
自然资源与环境部已建议政府总理发布第 1316/QD-TTg 号决定，批准《加强越南塑料废物管理提案》。该提案已设定目标，即力争到2025年所有商业中心、超市以环保袋代替难降解的塑料袋；确保对产生的85%的塑料废物进行收集、再利用、回收和处理；减少海洋中 50% 的塑料垃圾；力争所有旅游度假区、旅游住宿接待单位、宾馆不使用难分解塑料袋和一次性塑料制品；逐步减少日常生活中难分解的塑料袋和一次性塑料制品的生产和使用。（完）
为支持零售商找到减少塑料袋消费的解决方案，自然资源与环境战略与政策研究所同河内工贸局协调，呼吁企业签署承诺加入减少塑料袋零售商联盟。
自然资源与环境战略研究所副所长阮忠胜表示，由河内16家零售商参与的减少塑料袋零售商联盟一直在采取多种宣传形式来鼓励人们使用能够替代一次性塑料袋的环保产品，从而逐步改变每个消费者在日常生活中使用塑料袋的习惯。
自然资源与环境部已建议政府总理发布第 1316/QD-TTg 号决定，批准《加强越南塑料废物管理提案》。该提案已设定目标，即力争到2025年所有商业中心、超市以环保袋代替难降解的塑料袋；确保对产生的85%的塑料废物进行收集、再利用、回收和处理；减少海洋中 50% 的塑料垃圾；力争所有旅游度假区、旅游住宿接待单位、宾馆不使用难分解塑料袋和一次性塑料制品；逐步减少日常生活中难分解的塑料袋和一次性塑料制品的生产和使用。（完）