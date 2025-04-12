携手奔赴中越命运共同体的美好明天

在中共中央总书记、国家主席习近平访问越南前夕接受越通社驻北京记者的采访时，中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为表示，这一事件对发展中越两党两国友好关系有着重要意义。

魏为表示，此次访问是习近平同志上任中共中央总书记以来第四次访问越南，也是苏林当选越共中央总书记后习近平总书记首次访问越南，更是继去年8月苏林总书记对中国进行国事访问之后，不到一年时间里两党最高领导人又一次重要的互动。

中越两国山水相连，是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的“四好”关系，中国始终从战略高度和长远角度看待中越关系。越南党和政府也高度重视对华关系，苏林总书记多次表示，越南始终铭记中国长期以来对越南革命斗争和国家建设事业提供的无私帮助，始终将发展对华关系作为对外政策的战略选择和头等优先。

2023年底，中越双方宣布两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体，开启了新时代中越关系新篇章，符合中越推进各自现代化事业的共同需要，符合两国人民的共同利益。

今年是中越建交75周年，相信此次访问既是中越关系的延续，也是未来合作的新起点，推动中越具有战略意义的命运共同体建设再次迈上新高度。

魏为指出，中越两国都在两国都走在改革发展的新征程上，朝着各自的宏伟目标奋勇前进。中国正在推进中国式现代化建设，越南也在加快国家工业化和现代化进程，双方的合作机遇更多了。当前越南政府正在积极推进行政改革进一步进行，此访也是双方进一步加强治国理政经验交流的重要机会。

近年来，两党两国高层密切互动，中越之间的经贸往来、投资、人文领域的交流等都呈现出“越来越红火”的趋势。习近平的此次访问，再次向国际社会释放了中越两个社会主义国家致力于团结友好、携手发展的积极信号。

中越两国携手走好具有各自特色的社会主义现代化道路，共同促进世界社会主义事业发展，能够为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。期待此次访问能够为促进越中两国在政治、安全、经济、社会、民间交流等各领域合作注入新动力，让两国合作取得更多务实成果。

对两国在经贸领域的合作关系作出评价时，魏为认为，近年来，中越两国经贸合作成为两国关系发展的亮点。2024年，中国稳居越南最大贸易伙伴，成为越南第三大外资来源国，越南跃升为中国全球第四大贸易伙伴。两国“优势互补、互利共赢”的合作模式将成为区域合作的典范。

去年8月，苏林总书记访华后，两国在增强政治互信的前提下，进一步深化了各领域合作，并推动两国关系向更高水平、更深层次、更实质的新阶段发展。例如在基础设施互联互通方面，两国进一步完善两国铁路公路及口岸设施的对接，打造高效物流网络；两国携手在一系列新兴领域协同发展，推动两国产业链深度融合。如今，两国合作已从传统制造业向高附加值领域延伸。

此外，两国可以合作，扩大越南优质农产品、水产品的对华出口。中国还可以在绿色转型、数字经济等领域的引领作用，为区域合作创造更多机遇，推动共同繁荣。

总之，两国各领域合作的机遇大于挑战，我们要本着“六个更”方向全面推动两国深化合作。（完）