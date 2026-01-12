携手为未来一代打造安全、文明、可靠的数字空间

该战役自10月6日至11月30日实施，历时两个多月，在网络空间中和社会层面上均产生了广泛而积极的传播效应。



总结仪式既是对战役突出成果的系统回顾，也为凝聚社会各界力量、持续作出承诺、共同为越南儿童和青少年营造安全、文明、健康的数字环境搭建了交流与联结的平台。



越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局（A05）第三处处长阮进强中校在总结仪式上发言时透露，基于国家儿童保护热线111的数据研究，并结合与心理、法律及调查领域专家的协作，战役构建了一套直击各类网络诈骗本质的在线安全指导资料体系。

越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局（A05）第三处处长阮进强中校。图自越通社

在各大社交媒体平台上，“并非孤单”相关内容累计浏览量超过15亿次，覆盖逾4000万人次，获得1000余名关键意见领袖（KOL）参与支持。数以百万计的创意内容及#khongmotminh、#NiemTinSo等话题标签引发了社区的积极响应。



除线上活动外，战役还在34个省市的6100余所学校、11.3万余个班级中深入开展，2500余人次专家直接参与。通过培训、课外活动及创新学习形式，超过800万名学生、教师和家长掌握了网络安全相关知识与技能。



战役开展的一系列社区活动同样成效显著。其中，“并非孤单”网络安全嘉年华吸引近10万人次参观；校园才艺选拔迷你秀汇聚了来自河内7所学校的近200名大中学参赛；“并非孤单”音乐盛典在各大网络平台上的观看量超过1500万次。

“并非孤单”战役在各大社交媒体平台上广泛开展。图自Vietnam+

作为战役发起与实施单位，数字信任联盟代表表示：“2025年‘并非孤单’战役是一次重要的里程碑，让我们共同回望携手同行所汇聚的力量。800多万名学生、数千所学校，以及专家、艺术家和社会各界人士共同传递了一个清晰的信息：儿童和青少年在网络空间从不孤单。”



2026年这一旅程将持续推进，重点聚焦网络侵害防范工作，携手为未来一代打造一个安全、文明、可靠的数字空间。（完）