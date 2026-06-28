搭建胡志明市与国际友人交流的桥梁

此次活动适逢越南家庭日设立25周年（2001年6月28日—2026年6月28日），同时迎接西贡—嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日），响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，并庆祝胡志明市友好组织联合会第一届代表大会（2026—2031年任期）召开。



由越南与东欧各国友好协会的成员在2026年“友谊旋律”活动中表演的东欧民间舞节目。图自越通社



各国驻胡志明市总领事及其家属、各国驻胡志明市总领事馆官员和工作人员、国际组织代表、外国企业协会代表，以及在胡志明市生活、学习和工作的各国留学生和劳动者等出席了活动。



胡志明市友好组织联合会主席何清在活动上表示，民间外交是越南外交的重要组成部分，为贯彻落实党和国家对外路线发挥着积极作用。在国际一体化不断深入发展的背景下，民间交流是增进各国人民相互了解、互信、团结与合作的重要桥梁。



何清表示，通过文化艺术交流活动，本次活动有助于展示各民族独特的文化特色，为各国人民相互交流、相互学习创造机会，进一步增进人民之间的友谊，共同迈向和平、合作与可持续发展。活动恰逢越南家庭日举办，也有助于弘扬越南家庭的美好价值观，进一步加深胡志明市人民与国际友人的友好情谊。



各位代表、国际嘉宾及艺术团在2026年“友谊旋律”活动结束后合影留念。图自越通社

在增进友谊的同时，面对气候变化和环境污染带来的挑战，环境保护也是国际社会共同肩负的责任。主办方希望通过此次活动进一步传播环保理念，鼓励每个人从自身做起，以实际行动建设绿色、清洁、美丽的生活环境，为实现可持续发展目标作出贡献。



“友谊旋律” 文艺交流活动汇集了众多富有传统文化特色的节目，由艺术家、国际留学生和各国艺术团体共同演出，为文化交流搭建平台，增进彼此了解，进一步巩固越南与老挝、柬埔寨、印度尼西亚、中国、古巴等国家人民之间的团结友谊。（完）