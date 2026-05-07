搜寻归集在老挝牺牲的72具越南志愿军和专家烈士遗骸

据乂安省特殊工作委员会（515号指导委员会）的通知，2025-2026旱季期间，乂安省军事指挥部归集队在老挝川圹省（Xiengkhuang）、万象省（Vientiane）和赛宋奔省（Xaysomboun）开展了考察与搜寻工作，共归集了72具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。



在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸迎接、追悼及安葬仪式将于5月20日在乂安省东禄乡烈士陵园举行。



乂安省人民委员会要求相关单位完善筹备工作，与老挝各相关省份紧密配合，按计划开展烈士遗骸的接收、交接、会谈及遣返工作，并办理相关手续，保障烈士遗骸追掉和安葬仪式如期举行，体现出越南民族“饮水思源”、“知恩图报”传统。

40多年来，秉持高度的责任感和对英雄烈士的深厚情谊，越老两国政府特殊工作委员会、国防部、第四军区司令部及乂安省与老挝川圹、万象、赛宋奔三省紧密配合，搜寻、收殓并归集在老挝抗战时期牺牲的12740多具越南志愿军和专家烈士遗骸。其中，1680具遗骸已确认姓名和籍贯；已向地方政府和家属移交近940具遗骸，以便安葬于烈士故乡。



几十年来，烈士遗骸搜寻归集工作不仅体现了深刻的政治责任，更是神圣的义举，满足了烈士亲属的情感和愿望。（完）