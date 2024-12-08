援柬越南经济文化专家团成立45周年纪念活动举行

12月7日，援柬埔寨革命的越南经济文化老专家（简称“援柬专家团”）联络委员会举行隆重仪式，纪念援柬专家团成立45周年。

该委员会主任陶玉雄在纪念上介绍援柬专家团为柬埔寨回生和经济社会复苏与发展事业作出的重要贡献。在越南志愿军及时提供有效且巨大的帮助下，柬埔寨真正革命力量和人民推翻波尔布特种族灭绝政权，并于1979年9月11日解放了柬埔寨。

解放后，柬埔寨遭受了波尔布特种族灭绝政权留下的严重后果，面临着无数看似难以克服的困难，在柬埔寨革命政府的迫切请求下，援柬专家团贯彻落实了越南党和国家的政策，帮助柬埔寨研究制定经济、文化和社会的复苏与发展政策和计划。

尽管仍面临重重困难，但各位干部和专家仍然热情高涨，自愿启程赴柬埔寨履行崇高的国际义务。 在柬埔寨履行国际任务期间，专家团在最危险的时刻与柬埔寨真正爱国力量和人民同甘共苦，克服重重困难，圆满完成了被交给的任务。

在柬埔寨革命政府的不懈努力和包括专家团在内的越南专家力量的积极有效支持下，柬埔寨已从荒凉和废墟中开始回生。为保护革命成果而奋斗、全心全意支持柬埔寨人民的岁月展现了专家团充满意义、纯洁、至情至义的工作，同时体现了英雄革命主义，为崇高的国际事业作出了积极贡献。

与会代表相信援柬的专家和志愿军所做出的贡献将成为持久的历史价值，并将继续传承给两国年轻一代。



本次纪念活动是各位专家会面与交流，为培育越柬团结、友谊、睦邻友好和全面合作关系作出贡献的良好机会。（完）