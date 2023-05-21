新闻
提高长沙部队的抵抗力：铭记守海誓言
不可否认，被选为岛上的官兵都具备坚定的政治思想立场。不过首次在大海风浪环境执勤、遇到外部环境影响、一切活动受到封闭且与陆地完全不一样的环境引起部队的心理和生理容易改变也不例外。
打开只有5平方米的办公室大门，眺望远处的茫茫大海，东礁C岛政治指导员阮友达中尉表白：“你试想一下，一天在礁上，被围在一个小小的空间，四周是茫茫大海，还有那些狂风暴雨的日子，一般人将难以承受。然而，对于长沙部队而言，日复一日坚守岛屿是每个人的责任”。若没有足够的意志和本领，那么很难度过的。解决问题在于如何克服消极想法，将部队思想引向美好、健康、纯洁的事情。解决这个问题将是克服其它问题的基础。
另一方面，岛上官兵出身各异，文化水平不同，家乡、宗教、岁数、家境及性格也各不同，而管理干部尤其是连级和排级干部大多数均是刚毕业的军官，经验还不多，所以在预报、掌握、引导及解决部队思想过程中遇到不少困难。
这就是障碍要求任何管理干部都要思考与寻找适合的措施。2021年，海军第四区被海军军种选为举行基层单位部队思想管理经验总结会议的试点单位。举办此会议后，单位通过革新内容、形式、方法来采取新的做法和有效措施，从此进行部队思想管理工作。
永远回荡着守海誓言！
那天上午，在单位的荣誉室，我们听取东长沙岛干部介绍长沙岛的豪迈传统历史。看到那张3座坟墓横卧在岛上风吹日晒中的一角的照片，人人都禁不住落下眼泪。他们都牺牲在最美的青春年华。当时是一名报务员的阮文诗烈士那时看到海浪将岛上的汽艇冲走，阮文诗毫不犹豫地冲上去营救汽艇。大浪将他冲走了，阮文诗已永远离开了人世……
在怀着抱负的稚嫩脸孔上，东长沙岛战士陈登科表示：“通过单位传统历史教育课，我们了解到老前辈榜样的故事。每一位老前辈都是献身于海岛的榜样的故事。这些故事为我们注入更多动力，让我们出色完成坚守祖国神圣海洋海岛主权的任务”。
海军第四区党委书记、政委吴文顺准都督表示，为了出色完成党、国家、人民和军队交付的任务，海军第四区党委、司令部在过去一段时间里已做好政治教育和思想领导工作，让每一位官兵时刻铭记敬爱的胡志明主席的教诲：“昔日我们只有黑夜和森林。今日我们有白天、有天空、有大海。我们的海岸线又长又美，我们要牢牢守护它”。从而培育爱国情况、热爱祖国海洋海岛之心，树立过硬政治本领、战胜的信心、面对困难和挑战不退缩。
为了实现教育目标，各单位加强将基础政治教育与传统历史教育宣传紧密结合，重视开展专题学习、时事新闻通报、政治思想生活会、论坛等好模式。有效维护“一周学一法律条款”、“一天一道法律问题”等模式，利用课间休息时间举行文化、文艺、体育活动。积极开展比赛、论坛、座谈会等活动，旨在营造单位热闹气氛，为提高官兵实践活动的能力做出贡献。
为了让部队安心工作、具备过硬的政治本领，长沙群岛各级干部队伍已经和正在践行以身作则，深入基层、贴近部队，旨在了解他们、及时解决发生的思想问题。长沙岛政治员阮公政上校认为：“树立榜样要体现在言行上，不是光说大话，而要为部队做好榜样，要坚持以求真务实的工作作风做事，要说老实话，办老实事”。长沙岛上的实践指出，鉴于干部以身作则、深入基层，所以树立了信心，干兵同心协力，助推本为团结的“长沙大家庭”如今更加紧密团结。
与此同时，各级党委和指挥员已特别关心领导做好部队的监察、监督及纪律管理工作。监察、监督的内容要贯彻落实到每一位干部党员身上，其中重点抓好思想立场、履职尽责任务、遵守纪律、工作作风等，旨在及时引导和实施各种制度和政策来照顾部队的精神生活，重视拥军优属政策。因为后方强大了官兵们才能安心工作、全心全意投入建设和保卫祖国海洋海岛的事业中。
尽管深知坚守祖国海洋海岛上的独立、主权、统一及领土完整任务将面临很多困难、挑战和牺牲，但本着过硬政治本领和热心，长沙群岛官兵在海洋海岛的神圣主权界碑前、在向往着祖国的金星红旗迎风飘扬下将永远铭记誓言：“愿为越南祖国牺牲一切……即使受艰苦也不退缩，面对生死不灰心不气馁！”。（来源：《人民军队报》）