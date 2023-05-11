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提高长沙部队的抵抗力：在风头浪尖站稳脚跟
不知何时，驻军长沙岛县官兵们被比喻为郁郁葱葱的银毛树（phong ba）。即使年复一年与风涛海浪作伴，但那种树依然站稳、硕果累累，如同祖国在风口浪尖之地的不断发展。
迎来风浪的银毛树
夜幕降临时，海浪拍岸。正在睡着觉，突然长沙岛县医疗所值班室的电话响了，吕文俊大尉被电话里的声音叫醒，“部队哥儿们，救救我们吧，这里的人手都被石磨碾碎了，伤口越来越严重了”。患者是50岁的孙文姜先生。被运送到医疗所时，他瞳孔散大，呼吸非常微弱。长沙岛县医疗所马上为他动手术。在动手术过程中，患者贫血，血型稀有，医护人员高举责任精神，尽量发挥他们的能力才能救活患者。
吕文俊大尉分享道：“在这里救死扶伤，有时是与死神争夺生命的，因为岛上缺乏现代设备，运送患者的路段太远了”。此时，我们要坚持下去，要锻炼钢铁的本领，快速而准确，因为只要有一点点差错，就可能失去了患者的生命。
在启程长沙岛县的旅程中，虽然风浪较大，但海军第4区146旅政治副主任阳志愿上校的脸上依然十分平静。当我们问道：“这么危险，你却不担心吗？”。阿愿指着在风浪前的银毛树，说道：“你看，天气如此恶劣，但银毛树叶子仍然翠绿、开花的时候总是向风吹之地绽放，如同面向风浪的战士们”。
长沙是越南祖国不可分割的一部分。如今，长沙部队正继承前辈们，继续写下长沙岛县的英雄历史篇章。虽然工作条件艰苦，但许多官兵们愿意接受任务。有的同志刚刚完成任务，但一有紧急情况，还是自愿赴实地处理问题。他们始终将搜救工作，保护、帮助海上捕捞作业渔民视为内心的命令。
5年来，驻军长沙岛县各单位已经成功营救近100辆船舶和400余名渔民。从2019-2022年阶段，驻军长沙岛县各单位官兵们为渔民提供2.5万立方米淡水和272吨粮食。长沙岛县医疗所为岛上官兵提供医检超过9600人次、收容和治疗超过1500人次，并确保患者的绝对安全。
心爱如浪
那天上午，在圣神的长沙海域，长沙烈士悼念仪式在庄严的气氛中举行。为了有如今的天空、海洋和岛屿，越南历代干部战士为了夺取祖国的独立自由而不惜生命。在敌人面前，面对生死存亡，但各位英烈还并肩同行、团结一致、愿同生共死。各位英烈已埋在海洋里，但直到最后一刻的团结一致的精神已成为不朽的象征。
在恶劣天气，艰苦的生活条件工作，但为了完成一切被交付的任务，长沙岛县官兵们始终高举团结一致，相亲相爱精神。这是完成任务的决定性因素，是官兵们把海洋岛屿视为自己的故乡和家庭、干部战士视为自己亲兄弟姐妹的根源。
在长沙岛县的日子里，我们深刻感受到长沙岛政治员阮公正上校的所说的话：“对于我们来说，官兵们就像亲兄弟似的，兔死狐悲”。阮公正上校向我们讲一个故事，那就是于2022年5月的一个晚上，黄伯东大尉职业军人受到他亲弟弟因劳动事故而亡的消息，而不久前，他的母亲刚去世。
同时失去了两国最亲切的人，痛苦似乎无穷无尽。单位领导和黄伯东一起去寺庙望拜亲人。从那天起，岛上干部战士经常来安慰，与他分享悲伤，同时给家里人打电话探亲，帮助黄伯东早日越过难关。（来源：《人民军队报》）