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提高战争遗留爆炸物受害者扶持计划的有效性
越南国家地雷行动中心常务副主任阮幸福大校在磋商会上表示，为了向爆炸物受害者提供全面的支持，应充分利用法律法规体系，同时考虑到人道主义、发展、人权等问题。受害者的支持不仅是提供医疗和康复方面的支持，还包括帮助他们积极主动参与经济社会发展的方方面面。
“提高东盟成员国战争爆炸物受害者扶持计划的有效性”项目是东盟地雷行动中心的倡议之一，与地区各国共同实施，由韩国政府和东盟-韩国合作基金资助，其目标是为地区爆炸物受害者建立一个扶持系统。
会议重点讨论了受害者扶持措施、各国对受害者扶持的观点、扶持工作面临的挑战、各国的责任、建立区域受害者扶持系统等问题。
普鲁姆·松普拉塞表示，东盟地雷行动中心已运作4年，成为地区在该领域享有盛誉的机构，不仅努力为东盟政治-安全共同体做出贡献，还通过扩大伙伴关系网络、促进知识共享来推动社会经济问题上的合作。
越南国家排雷行动中心对外关系部负责人陈友成表示，该中心在战争爆炸物受害者扶持方面拥有丰富经验。为提高扶持效率，必须有一套完整的法律体系，明确的分级分权管理制度，尤其是充分发挥劳动荣军和社会部的作用，做好信息管理、卫生保健、康复、心理健康教育、职业培训等工作。
会上，与会代表共同讨论并分享了各自机构、组织在开展地雷受害者扶持活动中所积累的知识和经验，从而提供有用信息，帮助有效运营区域地雷受害者扶持系统。（完）