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提高战争遗留爆炸物受害者扶持计划的有效性

5月4日，越南国家地雷行动中心（VNMAC）与国防部和东盟地区地雷行动中心（ARMAC）以线上线下相结合方式举行提高东盟各国战争遗留爆炸物受害者扶持计划的有效性的磋商会。 越南是受战争遗留爆炸物影响严重的东盟成员国之一。战争遗留爆炸物不仅对人民生命安全构成威胁，还对国家社会经济发展产生负面影响。

越南国家地雷行动中心常务副主任阮幸福大校在磋商会上表示，为了向爆炸物受害者提供全面的支持，应充分利用法律法规体系，同时考虑到人道主义、发展、人权等问题。受害者的支持不仅是提供医疗和康复方面的支持，还包括帮助他们积极主动参与经济社会发展的方方面面。

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越南国家地雷行动中心常务副主任阮幸福大校在会上发言。图自越通社

阮幸福大校说：“要做到这一点，需要世界各国、东盟地区国家、遭受战争爆炸物影响的国家以及未遭受战争爆炸物影响的国家之间的合作并作出全面、长期的承诺。”

“提高东盟成员国战争爆炸物受害者扶持计划的有效性”项目是东盟地雷行动中心的倡议之一，与地区各国共同实施，由韩国政府和东盟-韩国合作基金资助，其目标是为地区爆炸物受害者建立一个扶持系统。

会议重点讨论了受害者扶持措施、各国对受害者扶持的观点、扶持工作面临的挑战、各国的责任、建立区域受害者扶持系统等问题。

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东盟地雷行动中心主任普鲁姆·松普拉塞在会上发言。图自越通社

 
东盟地雷行动中心主任普鲁姆·松普拉塞（Prum Suonpraseth）对韩国政府和人民对项目的支持和越南地雷行动中心和各伙伴举办此次磋商会表示感谢。
普鲁姆·松普拉塞表示，东盟地雷行动中心已运作4年，成为地区在该领域享有盛誉的机构，不仅努力为东盟政治-安全共同体做出贡献，还通过扩大伙伴关系网络、促进知识共享来推动社会经济问题上的合作。

越南国家排雷行动中心对外关系部负责人陈友成表示，该中心在战争爆炸物受害者扶持方面拥有丰富经验。为提高扶持效率，必须有一套完整的法律体系，明确的分级分权管理制度，尤其是充分发挥劳动荣军和社会部的作用，做好信息管理、卫生保健、康复、心理健康教育、职业培训等工作。

会上，与会代表共同讨论并分享了各自机构、组织在开展地雷受害者扶持活动中所积累的知识和经验，从而提供有用信息，帮助有效运营区域地雷受害者扶持系统。（完）

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