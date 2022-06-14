提高对外新闻工作效率的任务及解决方案

6月14日上午，越南友好组织联合会在河内举行题为“提高对外新闻工作

效率

的任务和解决方案”座谈会。座谈会以线上和线下相结合的方式举行，在越南全国设有53个分会场。

越南友好组织联合会会长阮芳娥大使在开幕致辞中强调，对外新闻与宣传工作一直是

越南友好组织联合会

的重要政治任务之一。其通过越南友好组织联合会的和平、团结、友谊、国际人民合作、争取外国非政府组织等活动以及越南友好组织联合会下属的各家新闻媒体机构的活动，得到不间断地展开。

越南友好组织联合会通过对外新闻活动，向国际友人介绍越南在经济社会发展、保障和促进人权、融入国际社会、捍卫海洋岛屿和国家领土边界主权等方面所取得的成就。从而提升越南国家和人民的国际形象，同时驳斥对越南局势的歪曲事实和不属实言论，争取国际友人的同情与支持，提升越南在国际社会中的威望，增进越南人民与各国人民的友谊。

座谈会上，与会代表讨论了新形势下对外新闻工作的要求和任务以及提高越南友好组织联合会对外新闻活动的质量与效率的措施。

越南外交部助理部长、新闻司司长、外交部发言人黎氏秋恒女士强调了对外新闻在外交部整体工作中的作用。她说：“对外新闻活动有效服务于政治外交任务。从党的外交、国家的外交到议会的外交、人民的外交，外交部每年都制定大约100个服务于外交活动的新闻宣传项目与计划。因此，对外新闻工作往往是在事件发生之前、期间和之后得到部署，以传播事件的意义和作用。

黎氏秋恒女士表示，对外新闻工作的一项非常重要任务是通过提高国内干部、党员和人民的认识和形成高度共识，争取世界人民对越南合法权益的支持，为维护越南国家的主权、领土、主权权利和管辖权作出贡献。黎氏秋恒女士指出，越南国际地位与威望的提高以及国际友人的喜爱，为人民外交工作创造了许多便利条件。

中央对外新闻工作指导委员会办公室主任阮文海先生表示，对外新闻工作是我党的思想宣传和对外工作的重要组成部分。今后，

对外新闻工作

需要在目标、方针、对象和相应任务等方面进行革新。阮文海先生说：“对外新闻工作需要重点回应和满足不同对象群体、不同地区的的信息需求，增加新闻内容的说服力和吸引力”。（完）