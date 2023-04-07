提高女性知识分子科研成果的应用效率

越南科技翰林院与越南女性知识分子协会联合举行了题为“提高女性知识分子的科研工作和科研成果应用效率以促进国家发展：实践与解决方案”的研讨会。

越南科学技术翰林院副主席陈俊英副教授在研讨会上致开幕辞时表示，女性对科技研究工作的贡献越来越大，从而为促进国家经济发展做出贡献。

越南科技翰林院一直为女性参加科研活动创造最佳的便利条件，将许多女性研究员任命为本院各个直属单位的领导职务。

在研讨会上， 与会代表共同讨论关于推动科研成果转化并将其应用在生产实际和日常生活中以促进国家发展的解决方案；分享科研和科学应用方面所取得的成就和所吸取的经验教训；同时强调了越南女性知识分子在应用科技研究成果和促进经济社会发展方面的作用和贡献。

越南女性知识分子协会主席黎氏合教授在研讨会上发表讲话时表示，近年来，越南女性知识分子对生活各个领域，特别是科研工作和让科技成果在实践中落地生根等方面贡献了积极的力量，为国家的可持续发展作出巨大贡献。

此次研讨会表彰了女性知识分子在过去一段时间内所取得的成就、研究成果和科技应用情况；提出了女性知识分子所遇到的困难和障碍；就加大科研工作，推进女性知识分子的参与度和贡献率、把科研成果落到实处等措施提出建议。（完）