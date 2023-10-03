提高农民收入 促进九龙江三角洲地区可持续发展

在水稻可持续开发的基础上提高农民的获利是九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放可持续发展项目的最大目标。这是在由越南农业与农村发展部于10月2日下午举行的2030年九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放可持续发展项目中公私合作地位的研讨会上提出的主要内容。

越南农业与农村发展部种植局副局长黎青松表示，九龙江三角洲地区是全国最大的水稻种植基地，为保障国家粮食安全和大米出口作出贡献。

该项目的具体目标是降低20%的生产成本，这将为稻米种植户减少约9.5万亿越盾（约合29亿人民币）的成本（2030年稻米产量估计达到1300万吨）。此外，通过可持续农业流程的应用和生产重组，将有助于确保大米销售价格的稳定，预计大米销售价格将比传统栽培方式上涨10%。据估计，如果水稻种植面积超过100万公顷，水稻生产获利将增加到16万亿越盾（约合49亿人民币）。

黎青松表示，农业部鼓励所有经济成分参与该项目，包括合作社、企业、国际组织、国内外专家等，意在调动社会资源，提升水稻质量和经济效益。

安江省农业与农村发展厅副厅长张建寿表示，该项目具有实质性，帮助安江稻农适应气候变化，特别是在减少碳排放方面。

越南农业与农村发展部副部长陈青南表示，在九龙江三角洲建设专业化的优质低排放水稻种植区是开展水稻行业重组、提高附加值、增加农民收入、确保气候变暖背景下水稻种植业可持续发展的突破口，有助于推动绿色增长，落实政府在第26届联合国气候变化峰会（COP26）上的承诺，力争到2050年实现净零排放目标。

陈青南表示，此举不仅让农民能从大米附加值中受益，而且还打造可持续的种植流程，减少温室气体排放，节约资源，采取水稻循环经济模式，提升越南水稻的品牌形象。（完）