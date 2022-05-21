新闻
提质升级越南证券市场
最近，推动市场净化和提高交易系统的能力问题一直受到政府的高度重视。这表明越南已下定决心提升股市质量。市场质量的提升将助力保护投资者，为越南证券市场从边缘市场升级为新兴市场提供机会。
以政府总理范明政为首的越南政府十分重视发展资本市场和股市市场，其中包括市场升级问题。
在出席东盟——美国特别峰会，访问美国和联合国期间，5月16日下午（当地时间），越南政府总理范明政参观了世界最大证券交易所——纽约证券交易所（NYSE）。
范明政总理建议纽约证券交易所分享经验，助推越南证券市场高效和可持续发展，成功建设地区性的金融中心，同时促进纽约证券交易所与越南各伙伴的互利互惠和可持续伙伴关系，推进越美全面伙伴关系务实和有效发展。
值此机会，范明政还见证了越南与美国各伙伴在金融、银行、投资基金等领域的合作文件签署的交换仪式，其中包括越南证券委员会与纽约证券交易所关于支持市场升级，建立投资者参与的两国股市的机制 。
此前，政府总理范明政主持召开了有关发展安全、透明、高效、可持续的金融市场，旨在确保宏观经济大盘稳定、确保主要经济指标运行在合理区间的会议。在会议上，政府总理范明政建议财政部指示有关部门化解交易通道拥塞问题，引进新技术，加速数字技术的应用，抓紧采取措施使股票市场提质升级，从边缘市场提升为新兴市场，以便吸引投资尤其是外国投资资金。
越南商业论坛（VBF）资本市场工作组负责人Dominic Scriven从专家角度分析，净化市场是政府的巨大努力和决心。监管机构的目标是建立和发展一个安全、透明和可持续的证券市场。因此，净化市场将有助于确保企业和投资者的利益；增加股票市场的吸引力，吸引更多的国内外投资资金流入，助力支持从边缘市场升级为新兴市场的过程。
SSI证券公司（SSI）首席经济学家范刘兴表示，近年来一系列净化市场的举措为推动越南股市升级起到了良好的作用。范刘兴希望市场评级机构（MSCI）在下一次评级中注意到越南的积极进展。
越南财政部长胡德福表示，越南财政部正与国际组织保持配合，力争到 2025 年顺利实现越南股市升级的目标。
*成功进行市场升级将有利于吸引数百亿美元的资金
分析人士认为，越南从边缘市场(前沿市场)升级到新兴市场一事将成为市场的重要动力。
世界银行东亚与太平洋地区金融局局长Zafer Mustafaoglu表示，越南金融市场的发展仍有很多工作要做。金融业占GDP比重持续走高。越南金融市场的质量目前尚未与其规模相称。
Zafer Mustafaoglu表示，新兴市场升级已被纳入政府的工作议程。将边缘市场升级为新兴市场，不仅说明地位上的提升，更是品质的显著提升。
升级为新兴市场也吸引了国际投资者对越南的关注。在股市方面，升级到新兴市场可能会为越南带来额外 100 亿美元的间接投资；仅第一年就可以额外获得 20-50 亿美元的投资。
“我们建议越南继续加速向新兴市场转型。这意味着越南也需要对国际间接投资者更加开放，同时提高市场质量。信息必须及时、可靠且更易于获取；基础设施必须高效且对国内外投资者友好，”Zafer Mustafaoglu说。
财政专家潘黎成龙说，应建立更加务实的市场。这对越南股市和投资者都带来了巨大的利益。市场增长意味着质量上的提升，助力提升企业价值，且能吸引世界大型基金的资金流入。这才是越南证券市场需要瞄准的最大目标。（完）