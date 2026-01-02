提升适应能力——越南保持稳定增长的关键

在世界动荡不安的背景下，越南2025年约8%的增长目标极具雄心。越南的突出之处在于充分发挥内生动力，推动改革创新，实现政治体系组织机构的深刻变革。关于组织机构调整与精简、行政单位重组以及克服党政部门重叠的改革，为国家实现更有效治理奠定了重要基础，具有长远的战略意义。

阿根廷共产党中央对外关系部长马塞洛·罗德里格斯

罗德里格斯还高度评价越南独立自主、多元化、多样化的外交路线。这一做法帮助越南既基于经济社会与工业支柱巩固了发展内生动力，又灵活适应国际变局，同时坚持了自身的原则和战略优先。政治社会稳定被视为帮助越南保持发展连贯性的关键因素。



提及2026年增长10%以上的目标，罗德里格斯认为这是一项重大挑战，但具有实践基础，尤其是在越南已基本完成2025年发展指标的情况下。然而，这一进程仍显著受全球政治经济与贸易环境影响。



他强调，越南正步入新的发展阶段，伴随着总结越共十三大决议精神和制定下一个五年经济社会发展战略，目标是成为高收入国家。若能继续巩固以现代工业、科学技术、数字化转型、人工智能和高质量人力资源发展为基础的增长模式，越南的发展潜力依然巨大。



此外，罗德里格斯强调越南共产党与阿根廷共产党合作的重要性，并表示双方正在制定计划，拟于2026年加强交流互动与联合研究，以巩固双边友好关系，增进两国人民利益的合作。（完）