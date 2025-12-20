提升辅助产业水平，深度融入全球价值链

辅助产业被视为现代工业体系的重要基础，直接反映一国经济的自主能力。近年来，越南在发展辅助产业方面取得积极进展，但仍面临诸多挑战，尤其是技术瓶颈问题依然突出。

掌握核心技术、推进创新发展，是提升竞争力、提高本地附加值、为国家工业化和现代化进程作出更大贡献的决定性因素。

约30年前，当外商直接投资（FDI）开始大量进入越南时，国内企业几乎不具备为生产提供零部件和配套产品的能力。时至今日，越南辅助产业面貌已明显改观：企业数量快速增长，规模不断扩大，技术水平逐步提升。许多企业加大对现代化设备的投入，推进自动化和数字化管理，达到国际标准，逐步参与全球供应链。

据越南工贸部介绍，目前全国约有近7000家辅助产业企业，涵盖机械、汽车、电气电子、纺织服装和高技术等领域。其中约300家已成为三星、丰田、本田、LG等大型外资集团的供应商，一些本土企业已能够自主生产模具、精密塑料件和金属精密件等高技术含量产品。

尽管如此，越南辅助产业在全球价值链中仍被认为是相对薄弱的一环。多数企业仍停留在简单加工阶段，附加值较低，尚未掌握设计能力或核心技术。机械、汽车、电子等关键行业的本地化率仍然不高，而部分出口规模较大的行业依然依赖进口原辅材料。

专家认为，当前最大的制约因素在于技术水平、创新能力以及高素质人力资源不足。在全球供应链对质量、环保、管理和社会责任要求日益严格的背景下，若不能加快技术转型，越南企业将难以深度、可持续地参与国际分工。

DIC大叻投资与贸易股份公司水泥瓦压制系统。图自越通社

借鉴国际经验，掌握技术被视为提升竞争力的唯一出路。多方建议，应进一步完善法律框架，研究制定辅助产业专项法律，并有效落实在信贷、税收、土地及研发方面的支持政策。同时，加强政府、企业、科研机构和高校之间的协同联动，被认为是推动技术扩散、构建可持续辅助产业生态体系的关键举措。

对企业而言，应将技术投入和创新发展视为关乎生存的长期战略。与此同时，应加大与科研院所、高校及外资企业的合作力度，推动技术转移和高端技术人才培养。

发展辅助产业不仅是市场经济的客观要求，更是建设独立、自主、现代化工业体系的重要战略任务，与巩固国防和安全实力密切相关。越南工贸部正加快实施多项提升辅助产业能力的计划，并与大型企业集团合作开展培训和生产流程改进，旨在支持国内企业更深度融入全球供应链。（完）