提升越南食品价值：从生产思维转向价值链思维

作为全球 20 大出口经济体之一，越南已深度融入全球供应链。然而，在食品产业领域，最高附加值环节仍未掌握在本土企业手中。这一现状提出了紧迫要求：企业必须重新定位，实现从“参与价值链”向“主导价值链”的转变。



当前，全球食品市场规模约为10万亿美元，被视为增长潜力巨大且发展稳定的行业之一。然而，其价值链结构呈现出利润分配极度不均的特点：原材料环节占比最低，仅约5%至10%；加工环节与物流环节分别占10%至20%和10%至15%；而分销与零售环节的占比高达50%至70%。



越南信息学与应用经济研究所所长丁世显认为，食品行业的核心价值并不在于生产，而在于对市场、品牌和分销系统的掌控能力。这正是越南企业的瓶颈所在，使其尽管深度参与供应链且潜力巨大，但仍主要停留在附加值较低的环节。



作为农产品深加工领域的领军企业，福生集团董事长潘明通认为，如果继续走原料出口的老路，越南农业很难实现突破。企业需要转向规范化生产，投资深加工、提升质量标准并进行产品开发，从而提升价值并打造品牌。若想培育出规模达十亿美元级的龙头企业，必须将现代经营思维与稳定的政策环境相结合。

泰国 ECO 有限责任公司向欧洲市场出口约 500 吨新鲜荔枝。



丁世显博也认为，企业必须实现从“生产思维”向“价值链思维”、从“代工”向“自主品牌产品开发”的转变。深加工、品牌建设和参与国际分销系统是增值的三个决定性环节。如果转型方向正确，未来几年，食品行业的附加值有望达到目前的 3 至 5 倍。他强调，企业不能单打独斗，而需参与实质性的互联网络。贸易对接、促销和商务合作等活动不仅能开拓市场，还能为企业深入参与供应链创造便利条件。



除了产品本身，“信任”要素正日益成为竞争力的基石。专家指出，在全球背景下，成本优势不再是决定性因素， 诚信才是核心价值。当企业建立起关于质量、透明度和责任的信誉时，产品价值将随之提升，从而获得深入参与全球价值链的更多机会。



与此同时，绿色转型正成为必然条件。胡志明市企业协会副主席丁鸿旗认为，主要市场对环境、碳排放和溯源标准的监管日益严格。如果无法达标，企业将面临丢单风险。然而，如果应对得当，绿色转型不仅能降低长期成本，更是提高生产效率和增加产品附加值的机遇。



从经营角度看，许多企业建议政府建立稳定、透明且可预期的投资环境与政策体系，使企业能够安心进行长期投资，特别是在深加工和高科技领域。政府应出台绿色信贷优惠政策，支持技术转让并加强贸易促进力度，以帮助企业消除障碍。这将成为助力越南食品企业壮大、与国际大财团强力竞争的“助推器”，也是推动农业稳健增长的契机。（完）