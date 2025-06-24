提升越南木材及木制品在供应链中的透明度

应加强从美国进口原材料木材，加工为高附加值家具后返销美国和其他市场，同时，行业协会和企业将通过深化国际合作，提升越南木材及木制品在供应链的透明度。上述是木材行业协会和企业在6月24日举行的越美木材和木制品商务座谈会上所强调的内容。



林业与林检局局长陈光宝在会上表示，该行业正在与相关部门配合，早日出台关于企业分类、林产品溯源、地理分区等领域的新通知，预计其将于本月内颁布。

作为专业国家管理机构，该局愿与行业协会和企业携手合作，向国际伙伴证明：尽管是热带国家，但越南已全面关闭天然林，出口产品不使用天然林木材，供应链和合法体系完全透明。越南木材行业已与主要市场签署并兑现承诺，同时制定了具体行动计划。

据越南木材与林产品协会（VIFOREST）副主席兼秘书长吴士怀介绍，2024年，越南对美木材及木制品出口达90亿美元，同比增长24%。美国目前是最大市场，占越南出口总量的55%，其次为中国（12%）、日本（11%）、韩国（5%）和欧盟（4%）。主要出口产品包括木制家具、木地板、木门及木制工艺品。



同时，2024年，越南自美进口木材及木制品达3.1636亿美元，同比增长32.9%，占全国木材进口总额的11.2%。主要进口品类为锯材、原木和单板。



吴士怀补充说，越南正起身为美国重要木材供应商之一，同时也是美国木材的重要消费国。双方企业严格遵守《雷斯法案》及其他木材贸易法规。越南为消除木材合法性及可持续性疑虑作出了巨大努力。



越美木材贸易不仅创造巨大经济价值，更为美国消费者提供了质优价廉且合规的产品选择。 森林趋势组织（Forest Trends）林业贸易政策项目主任苏春福表示，国际社会对越南木材行业仍存在三大认知误区：一是误认为越南进口高风险木材加工后出口主要市场，实则进口主要服务于内需且近年大幅下降；二是将越南视为中国木材中转站，但实际年进口额仅约10亿美元，风险可能集中于板材、家具等（约2-3亿美元品类）；三是认为行业扩张损害越南森林资源，事实上越南已全面禁伐天然林，出口产品均来自人工林、橡胶林及合规进口木材。



苏春福建议，相关单位应提供信息，让大家了解木材行业在降低风险、拓展市场方面发挥着极其重要的作用。管理部门和行业协会应主动联系并提供信息，加强与出口市场和环保组织的对话与信息交流，并直接担任国际协会成员。（完）