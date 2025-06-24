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提升越南木材及木制品在供应链中的透明度

据越南木材与林产品协会（VIFOREST）副主席兼秘书长吴士怀介绍，2024年，越南对美木材及木制品出口达90亿美元，同比增长24%。美国目前是最大市场。

应加强从美国进口原材料木材，加工为高附加值家具后返销美国和其他市场，同时，行业协会和企业将通过深化国际合作，提升越南木材及木制品在供应链的透明度。上述是木材行业协会和企业在6月24日举行的越美木材和木制品商务座谈会上所强调的内容。


林业与林检局局长陈光宝在会上表示，该行业正在与相关部门配合，早日出台关于企业分类、林产品溯源、地理分区等领域的新通知，预计其将于本月内颁布。

作为专业国家管理机构，该局愿与行业协会和企业携手合作，向国际伙伴证明：尽管是热带国家，但越南已全面关闭天然林，出口产品不使用天然林木材，供应链和合法体系完全透明。越南木材行业已与主要市场签署并兑现承诺，同时制定了具体行动计划。

据越南木材与林产品协会（VIFOREST）副主席兼秘书长吴士怀介绍，2024年，越南对美木材及木制品出口达90亿美元，同比增长24%。美国目前是最大市场，占越南出口总量的55%，其次为中国（12%）、日本（11%）、韩国（5%）和欧盟（4%）。主要出口产品包括木制家具、木地板、木门及木制工艺品。


同时，2024年，越南自美进口木材及木制品达3.1636亿美元，同比增长32.9%，占全国木材进口总额的11.2%。主要进口品类为锯材、原木和单板。

 


吴士怀补充说，越南正起身为美国重要木材供应商之一，同时也是美国木材的重要消费国。双方企业严格遵守《雷斯法案》及其他木材贸易法规。越南为消除木材合法性及可持续性疑虑作出了巨大努力。


越美木材贸易不仅创造巨大经济价值，更为美国消费者提供了质优价廉且合规的产品选择。 森林趋势组织（Forest Trends）林业贸易政策项目主任苏春福表示，国际社会对越南木材行业仍存在三大认知误区：一是误认为越南进口高风险木材加工后出口主要市场，实则进口主要服务于内需且近年大幅下降；二是将越南视为中国木材中转站，但实际年进口额仅约10亿美元，风险可能集中于板材、家具等（约2-3亿美元品类）；三是认为行业扩张损害越南森林资源，事实上越南已全面禁伐天然林，出口产品均来自人工林、橡胶林及合规进口木材。


苏春福建议，相关单位应提供信息，让大家了解木材行业在降低风险、拓展市场方面发挥着极其重要的作用。管理部门和行业协会应主动联系并提供信息，加强与出口市场和环保组织的对话与信息交流，并直接担任国际协会成员。（完）

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6月24日下午，越南国会常务委员会召开会议，对两项决议草案的说明、意见采纳、梳理工作提出意见。这两项决议草案包括关于为学前儿童，小学、初中、高中学生以及在国民教育体系内各教育机构接受普通教育课程的学习者免除学费和资助学费的决议；关于3至5岁儿童学前教育普及的决议。
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