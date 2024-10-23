2024年11月7日至8日，越南国家创新中心（NIC）与全球半导体协会（SEMI）协调在越南国家创新中心和乐基地举办题为“提升越南在全球半导体供应链中的地位”的2024年越南半导体工业展览会（SEMIExpo Vietnam 2024）。

10月23日下午在河内举行的新闻发布会上，越南国家创新中心主任武国辉先生表示，举办2024年越南半导体工业展览会是越南计划与投资西部的一项积极举措，执行政府所批准的《半导体产业发展战略》和《半导体产业人力资源开发计划》中的各项任务。

武国辉先生强调，“2024年越南半导体工业展览会”将促进国际合作，调动资源发展半导体产业，连接国内外企业之间的商业投资，发展补助产业生态系统，吸引世界在半导体领域的领先集团和企业的投资。

全球半导体协会东南亚区主席Linda Tan女士表示，“2024年越南半导体工业展览会”对于越南来说是一次重要的活动。因为，越南是全球半导体供应链中的新兴国家。在政府的大力支持下，并致力于发展强大的半导体生态系统，越南已准备好为全球供应链做出重大贡献。

全球半导体协会代表表示，在全球半导体产业持续发展的背景下，越南正在成为半导体产业的一个充满希望的目的地，增长前景光明。预计到2028年越南半导体市场规模将达到70.1亿美元，2023-2028年期间行业年均增长率约为6.69%。

在为期两天的“2024年越南半导体工业展览会”框架内，组委会将举行会议、研讨会、商业联系活动和行业对接会议，例如“提升越南在全球半导体供应链中的地位”论坛；主题为 “全球半导体设备市场：越南制造业的机遇” 研讨会； “半导体行业人力资源开发全球合作”论坛；越南学生培训活动等。

全球半导体协会 (SEMI) 是一个全球行业协会，连接着全球半导体和电子设计及制造供应链的 3000 多家会员公司和 150 万名专业人士。（完）