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提升越南在全球半导体供应链中的地位

2024年11月7日至8日，越南国家创新中心（NIC）与全球半导体协会（SEMI）协调在越南国家创新中心和乐基地举办题为“提升越南在全球半导体供应链中的地位”的2024年越南半导体工业展览会（SEMIExpo Vietnam 2024）。 2024年11月7日至8日，越南国家创新中心（NIC）与全球半导体协会（SEMI）协调在越南国家创新中心和乐基地举办题为“提升越南在全球半导体供应链中的地位”的2024年越南半导体工业展览会（SEMIExpo Vietnam 2024）。

10月23日下午在河内举行的新闻发布会上，越南国家创新中心主任武国辉先生表示，举办2024年越南半导体工业展览会是越南计划与投资西部的一项积极举措，执行政府所批准的《半导体产业发展战略》和《半导体产业人力资源开发计划》中的各项任务。

武国辉先生强调，“2024年越南半导体工业展览会”将促进国际合作，调动资源发展半导体产业，连接国内外企业之间的商业投资，发展补助产业生态系统，吸引世界在半导体领域的领先集团和企业的投资。

全球半导体协会东南亚区主席Linda Tan女士表示，“2024年越南半导体工业展览会”对于越南来说是一次重要的活动。因为，越南是全球半导体供应链中的新兴国家。在政府的大力支持下，并致力于发展强大的半导体生态系统，越南已准备好为全球供应链做出重大贡献。

全球半导体协会代表表示，在全球半导体产业持续发展的背景下，越南正在成为半导体产业的一个充满希望的目的地，增长前景光明。预计到2028年越南半导体市场规模将达到70.1亿美元，2023-2028年期间行业年均增长率约为6.69%。

在为期两天的“2024年越南半导体工业展览会”框架内，组委会将举行会议、研讨会、商业联系活动和行业对接会议，例如“提升越南在全球半导体供应链中的地位”论坛；主题为 “全球半导体设备市场：越南制造业的机遇” 研讨会； “半导体行业人力资源开发全球合作”论坛；越南学生培训活动等。

全球半导体协会 (SEMI) 是一个全球行业协会，连接着全球半导体和电子设计及制造供应链的 3000 多家会员公司和 150 万名专业人士。（完）

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越南政府总理范明政抵达喀山开始出席金砖国家峰会之行

越南政府总理范明政抵达喀山开始出席金砖国家峰会之行

越通社特派记者报道，当地时间10月23日上午10时23分（即河内时间下午2时23分），搭载越南政府总理范明政和越南高级代表团的专机抵达俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山国际机场，开始应俄罗斯联邦总统、金砖国家轮值主席弗拉基米尔·普京邀请，开始出席2024年金砖国家峰会之行。
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