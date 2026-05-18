提升越南在全球供应链中的地位

在全球贸易因数字化转型、绿色转型以及地缘政治变动而发生剧烈重塑的背景下，物流已不再是单纯的后勤保障活动，而是正在成为决定经济体竞争力的核心支柱之一。特别是随着经济日益深植于国际供应链之中，当前的要求不仅是加快货物流通速度，而需要构建起一个现代、互联且具备区域级供应链组织能力的物流生态系统。



越南政府总理颁布《2025—2035年越南物流服务业发展战略暨2050年愿景》，被视为发展思维上的重要转变。越南不仅将物流业确定为配套服务行业，还视其为国家竞争力的战略性组成部分。



对于这一问题，工贸部进出口局高级专员裴伯严评价称，该物流发展战略的突出亮点在于提出了非常具体的目标，即行业增长率达到年均12-15%。物流成本降幅占国内生产总值的比重降至12-15%。核心任务是加大数字化转型力度，并建设至少 5个 具备国际水准的现代物流中心。



工贸部副部长阮生日新强调，物流现已不仅是运输活动，更成为了衡量经济体竞争力的标尺。加强联通以形成全流程供应链是当务之急，旨在助力越南商品扩大市场并更深入融入全球供应链。然而，除了重要的地缘经济位置优势外，越南物流仍出现诸多瓶颈，如成本高企，公路、铁路、海港、内陆港（ICD）及仓储之间的基础设施联通缺乏同步性。此外，区域联动也尚未真正发挥实效。



工贸部国内市场管理与发展局副局长裴阮英俊认为，物流中心系统最大的突破在于打造了基础设施、市场、服务、数据与供应链的交汇点。当前的重点是形成与海港、内陆港（ICD）、口岸、铁路、高速公路及电子商务相挂钩的区域级和跨区域级枢纽物流中心。这不仅有助于避免分散投资，还能形成规模足够庞大的物流枢纽中心，以同区域乃至全球的供应链对接。



诸多企业明确指出，新的物流战略正为本土企业更深度地融入国际供应链创造重大机遇。许多地方正主动在国家物流网络中进行角色定位。这一动向表明，物流正成为一场旨在吸引货物流、投资流及新生产链的战略竞逐。然而，如果缺乏区域联动，将面临巨大的分散投资和低效风险。



不难看出，物流正迎来成为越南经济新增长极的机遇。如果能同步推进体制、基础设施、数字化转型、绿色转型以及区域联动，越南不仅能降低物流成本，还能从货物的转运点蜕变为区域供应链的组织中心。此外，在全球供应链重塑的背景下，这也是越南将自身地位从“代加工国”提升为东盟生产、贸易与物流连接中心的关键契机；从而助力越南商品在国际市场上走得更远、更快且更具可持续性。（完）