提升越南企业领导力项目启动

越南财政部日前与加拿大全球事务部通过私营与集体经济企业发展局（APED）及加拿大驻越南大使馆共同举办了“促进越南企业创新、增长与领导力提升”项目（AGILE）启动仪式。

财政部副部长杜成忠在仪式上表示，越南是遭受气候变化影响最严重的国家之一，其深刻影响着越南各经济支柱产业、人民生活及可持续发展目标。2025年5月4日，越共中央政治局第68-NQ/TW号决议将民营经济确定为最重要的经济动力之一，在推动增长、创造就业、提高生产率、竞争力以及向绿色、循环、可持续经济转型方面发挥先锋作用。

加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）表示，加拿大承诺通过创新金融方案支持越南的绿色转型。在AGILE项目框架内，加拿大全球事务部将与越南财政部、加拿大世界大学服务中心（WUSC）以及萨罗纳基金管理公司合作，利用官方发展援助资金来降低风险并调动私人投资。

该项目重点提升国内企业支持机构的能力，以有效为气候领域企业，特别是女性主导企业提供服务，从而增强其获得投资和扩大业务规模的机会。该项目也符合加拿大新的国际发展援助方向，旨在加强投资、连接绿色供应链并扩大两国企业的贸易机会。

WUSC高级项目主任、项目执行机构代表萨姆·兰登（Sam Landon）表示，该项目的长期目标是建立一个可复制的知识与解决方案网络，助力提升越南企业生态系统在全球挑战面前的适应力和竞争力。

AGILE项目（2025–2029年阶段）由加拿大全球事务部资助，越南财政部为主管机构，旨在提升气候领域企业的能力，使其发展更具可持续性、包容性，并增强应对气候变化的能力。

该项目包括三个组成部分：加强气候企业支持生态系统；促进投资和疏通资金渠道；通过增强投资者的性别平等主流化能力来提高投资效益。项目已根据2025年12月25日第4297/QĐ-BTC号决定获得批准；APED局为项目业主，由WUSC和萨罗纳公司联合实施。（完）