提升富寿省差娥斗笠品牌影响力

位于滔江之畔的富寿省锦溪县差娥乡差娥斗笠制作村，是至今仍保存并不断发展祖辈传统手工艺的少数传统手工艺村之一。斗笠制作业为当地许多家庭解决了就业问题，增加收入，稳定生活。



走进差娥斗笠村，随处可见妇女们、母亲们、姐妹们手指灵巧、飞针走线缝制斗笠的身影。差娥的斗笠制作业起源于20世纪50年代，历经近百年历史变迁，当地居民依然坚持传承并不断发展这一传统技艺。

差娥斗笠以其精致的外形和出众的耐用性而闻名。从工匠们灵巧的双手中诞生的一顶顶洁白素雅的斗笠，都带有鲜明的差娥手工艺村印记，早已融入人们的日常生活之中，也不断满足现代市场多样化的需求。

2004年，差娥斗笠村被富寿省人民委员会正式承认为传统手工艺村，当地居民约40%的收入来自斗笠制作业。2021年，差娥斗笠被评定为三星级OCOP产品；2024年提升为四星级OCOP产品。

面对市场竞争加剧和经济结构转型的趋势，差娥斗笠手工艺村依然稳步发展。2020年，差娥斗笠制作技艺被越南文化、体育与旅游部列入国家级非物质文化遗产名录。这一重要里程碑进一步肯定了祖地传统手工艺所蕴含的文化价值和深远社会意义。

锦溪县差娥乡第五居民区居民、现年70多岁的阮氏情老婆表示，她从事制斗笠手工艺已有近60年。 图片来源：越通社

为传承祖辈技艺，范氏泉与村中多位能工巧匠于2026年成立了差娥斗笠服务合作社。目前，合作社拥有26户成员，相互在技术上支持，并在原材料采购与产品销售方面实现联动保障。产品由商贩上门收购，或销往各类贸易展会、雄王祭祖节—雄王庙会，以及老街、安沛、太原等省份，并出口至中国。尽管如此，差娥的制笠人依然喜欢把斗笠带到乡间集市售卖，并把这一做法视为本村独特的传统文化。

锦溪县差娥乡文化—社会事务干部丁英俊表示，为更好地保护文化、传承传统手工艺，目前乡政府经常开展宣传动员工作，鼓励群众丰富斗笠产品种类，提高产品质量以服务生活需求，同时发展更多商业和旅游产品，并在省内外旅游景点进行展示与推广。此外，地方政府还与教育部门配合，把斗笠制作技艺引入校园，让学生亲身体验与学习，从而延续这一传统手工艺村的文化之美。(完）