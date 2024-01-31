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推进越南与乌拉圭全面合作关系
杨国青表示希望，在2024年下半年，乌拉圭担任南方共同市场临时主席国期间将助推南方共同市场与包括越南在内的亚洲一些国家的自贸协定谈判。杨国青还表示希望两国加强牛肉、玉米、黄豆、电子设备和建材等领域的贸易与投资合作。
*杨国青在会见蒙得维的亚市市长卡罗来纳·科斯(Carolina Cosse)时，卡罗来纳·科斯承诺推动在国际会议中心附近建设占地面积500平米的越南文化空间计划。该市将于今年3月颁发决议并预计将尽早完工。该工程将设有胡志明主席纪念区，以缅怀胡志明主席。她同时强调，该工程将成为两国政府和人民之间的团结、友谊的象征。
杨国青表示希望推动与各地方之间的合作，其中包括实施胡志明市与蒙得维的亚市之间的意向书，旨在加强两国人民之间的友谊。
卡罗来纳·科斯表示希望在为低收入人群建房、应对气候变化和信息技术等领域的合作。
杨国青在会见乌拉圭共产党总书记卡斯蒂略（Juan Castillo）时， 卡斯蒂略表示希望进一步加强与越南共产党之间的合作关系，通过加强代表团互访分享国家建设与发展事业中的成功经验。
卡斯蒂略也高度评价越南共产党的领导作用，越南在革新事业取得的成就等。（完）