12月3日上午，越南农业与农村发展部同谅山省联合举行越南-中国农林水产品进出口贸易对接论坛。

越南农业与农村发展部质量、加工与市场开发局副局长黎青和表示，中国是越南最大贸易伙伴，同时也是越南农林水产品重要的进出口市场。越中双边贸易额占越南对世界进出口总额的四分之一。越南同时也是中国在世界上最大贸易伙伴之一和在东盟最大贸易伙伴。目前，中国已准许越南奶制品、燕窝、鲜活水产品对中国出口。然而，为了推动越南农林水产品对中国市场出口，各种产品需遵守中国2015年《食品安全法》和《进出境动植物检疫法》等。

中国广西壮族自治区崇左市人民政府二级巡视员周兵表示，从2024年至今，崇左市与越南贸易额达1292.6亿人民币，同比增长8.6%，占广西与与越南贸易总额的65%；其中越南水果产品颇受中国消费者的欢迎。越南水果对崇左出口量71万吨，其中榴莲进口量猛增，达40.3万吨，占中国从越南进口的榴莲总量的57.4%。

中国浙江省义乌市人民政府副市长李睿表示，目前该市销售许多越南产品，如绿豆饼、椰子糖、腰果、荔枝干、榴莲、波罗蜜和火龙果等产品。义乌市人民政府希望，两国职能单位将互相援助，配合解决有关双方农林水产品进出口活动面临的困难和障碍。

谅山省人民委员会副主席梁仲琼强调，论坛市谅山僧乃至各地方、企业和国内商人与中国企业和商人会面、交流，推介和推动农林水产品经营和进出口的良好机会。该论坛还帮助两国管理者、政策制定者、企业、商人、各产业交换信息、分享经验、进行对接等的重要活动。

农业与农村发展部副部长陈清南认为，为了推动越南与中国农林水产品进出口贸易对接，各地方、农业与农村发展部直属单位、企业协会继续谈判，开放市场，处理农林水产品在技术方面的障碍，保持两国之间农林水产品市场发展，确保质量和可持续发展。（完）