推进越南与中亚五国经贸和投资合作

工贸部刚发出通知，传达该部关于开展推动越南与中亚五国（C5）经贸和投资合作的措施的指导意见。

据工贸部，中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。这是与越南拥有传统友好关系的国家，近期，加强与该地区之间的合作受双方领导的关注。然而，越南与五国之间的经贸和投资合作仍有限，而当前双边合作潜力仍巨大。

为了推动越南与中亚五国之间的经贸和投资合作，工贸部责成该部各单位和机构统筹推进各项措施，包括完善和扩大经贸合作中的各法律框架。研究制定推动越南与中亚五国经贸合作提案，研究举行双边贸易部长、副部长级线上会议；研究提高与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间委员会机制运行效果等。

对于没有与越南建立政府间委员会机制的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦等国家，研究组织经贸磋商机制，眼前是司级领导，以制定双边合作框架。

此外，同农业与农村发展部和有关单位配合，就动植物检验、产品质量证书互认等领域的协定进行磋商和结束谈判，助推越南对中亚五国的出口活动。

另一方面，同工业局、石油和煤炭司、进出口局、各行业协会联合，研究促进从中亚五国进口石油、天然气、矿产、棉料等中亚五国优势产品来服务越南各生产行业。

工贸部还特别指出加强贸易促进和企业对接政策、加强贸易促进和企业对接和推进新经济模式合作等的三大措施。

关于加强贸易促进和企业对接措施，工贸部责成欧洲-美洲市场司牵头，同干部组织司配合，成立越南驻哈萨克斯坦兼驻其他四国商务代表机构；同数字经济和电子贸易局配合，研究建立越南与C5企业对接网站等。

与此同时加强研究C5各政策，支持越南企业扩大对五国投资、贸易往来，充分开发五国的优势；组织贸易投资促进团参加在五国举行的博览会、展览会、各大研讨会；加大越南产业、品牌和货物推广力度。 （完）