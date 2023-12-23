推进越中关系的“六更”内涵：民意基础更牢—越中两国人民的愿望

越共中央总书记阮富仲12月13日在与越中友好人士及青年代表见面会上发表讲话时强调: 越中两国历代人民有关友谊、和平、合作与发展的渴望是越中两个正在走上社会主义建设道路上的兄弟般邻国关系美好未来的巨大力量来源和坚实基础。越南外交部前副部长、曾任越南驻华大使、越中友好协会副主席阮文诗就越中联合声明中提出的推动民意基础更牢的方向接受《人民军队报》记者的采访。

记者：《联合声明》中强调称双方将推动“民意基础更牢”。依您看，此内容对越中关系有何作用和意义？

阮文诗大使：在与越中友好人士及青年代表见面会上发表讲话时，阮富仲总书记强调，夯实民意基础是越中关系中最基本、最重要的合作方向之一。这一点体现了两国人民的愿望和出自于两国人民的利益。牢固的民意基础归根结底就是民意的共识，正如习近平总书记、国家主席所说：“国之交在于民相亲”，“中越友好的根基在人民。”阮富仲总书记也肯定，越中两国历代人民关于友谊、和平、合作与发展的深切愿望是越中两个正在走上社会主义建设道路上的兄弟般邻国关系美好未来的巨大力量源泉和坚实基础。

事实证明，当两国人民都认同，更高的民意基础和社会信任将为开展更实质性、更深入的其他合作方向和内容创造便利条件。而各合作领域落到实处，将有利于进一步增进信任和社会共识。以越中边境国防友好交流活动为例，军队为活动的核心力量，另外还有有关部门、行业、地方政府、团体和特别是两国边境地区广大民众的参与。通过交流，双方增进彼此的了解、信任、更加亲密，也就是民意基础更牢。

或者说在管控和解决分歧，特别是海上问题上，需要双方有深刻的社会意识，共同落实好高层共识，尊重彼此正当合法利益，不使局势复杂化，根据包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法，以和平方式解决争端，落实《东海各方行为宣言》（DOC），促进符合1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）。

记者：《联合声明》中的很多内容已经落实多年，这次强调需要“更加”推动，请您深入分析这一点？

阮文诗大使：在当前背景下这是必要的。越中传统友好关系是两国人民的宝贵财富。特别是自2008年两国建立全面战略合作伙伴关系以来，各领域合作取得许多积极全面进展，为越中关系持续健康、稳定发展奠定坚实的友谊基础。

可以举几个例子。两国举办了十一次越中人民论坛、三届数千人规模的越中青年大联欢、数十场友好青年会见等众多大型民间友好活动。两国地方间交流也很活跃。高平省有两个边境县与中方签署了县级缔结友好关系意向书。边境乡、村级签署八项关于友好交流、民间交流的合作协议；12个边境乡村级与中国村屯缔结友好关系。此外，两国在重大节假日之际还经常举办会晤、展览、会议、研讨会等活动。

这一成果需要不断继承和发扬，造福越中两国人民。近年来，两国在这方面保持配合并做得很好。但面对快速复杂变化的世界和地区形势，我们也需要看到，我们做得还不够，需要做更多，以与两国传统和两国关系的愿景相称。

记者：基于上述意义，双方应该如何做才能推动《联合声明》所提出的民意基础基础更牢？

阮文诗大使：联合声明中提到的方向、内容和形式是具体的。越中关系的突出特点和优势是始终遵循两党两国高层领导的路线。联合声明得到了最高层的批准，作为两国关系的行动计划。因此，夯实民意基础必须从认识到行动统一，双方要有效配合落实，需要两国各阶层、各部门、各地方共同参与。各有关部门、组织、地方要明确其职责，制定详细、具体、贴近实际的行动计划和实施方案。

宣传、教育工作对于夯实民意基础极为重要。必须怎样做让人们特别是年轻一代深刻认识到越中合作关系以及对地区和世界的和平、稳定与繁荣发展的意义和利益。当两国人民响应并落实时，就会深入到民意基础的“根源”。越中关系还有一些需要讨论、甚至还有需要争论的问题，但信息宣传工作的导向必须正确和遵从指示、源于人民利益并面向巩固和加强两国之间的良好关系。

此外，还需要通过经济、文化、旅游、教育、体育、医疗等各个领域的计划和项目的实际成效，建立信任并推动民意基础。落实具有象征性意义的工程、经济社会项目、处理存在问题要遵循两国高层领导人的共同。交流、会晤机制本着以两国人民为中心的方针，在内容和形式上要有更加富有创意、更加务实、更加丰富的做法。可以考虑扩大和升级现有交流机制，以与两国关系水平相称。

记者：谢谢您！（来源：《人民军队报》）