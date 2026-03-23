推进渔业“数字化”助力渔民远航守海

在越南渔业正努力解除非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告的背景下，数字数据系统的应用不仅是管理机构的要求，更是助力渔民提高海洋经济效益的关键。



过去，渔船的登记与检验通常因繁琐的文书手续而耗时较长。如今，凭借Vnfishbase系统、船舶监控系统（VMS）以及电子追溯软件（eCDT），这些工具如同“电子户口簿”，帮助渔民更加透明、快速地办理许可及登检手续。



出海时，渔民不再需要费力地进行易受海浪损坏的手写记录，电子捕捞日志（eLogbook）系统允许渔民直接在移动设备上输入数据。这不仅确保了数据的准确性，更是证明海产品合法来源的“铁证”，助力广大渔民的产品轻松“破关”，进入欧盟（EU）或美国等苛刻市场。



专家认为，eCDT软件的推行有助于管理机构轻松监管渔船的进出港过程、捕捞产量，并在必要时服务于源头追溯。这是现代渔业管理体系中的重要要求，同时也满足国际市场的苛刻标准。



在助力越南水产业摆脱欧洲委员会（EC）“黄牌”警告的努力中，越南军用电信集团（Viettel）推出的S-Tracking航程监控解决方案不仅是一台定位设备，更已成为关键的数字化平台，助力管理全国范围内超过3万艘远洋渔船。与普通定位设备不同，Viettel的S-Tracking软件是一个多层集成系统，专为海上恶劣环境设计，被誉为数字时代渔民“不离身”的必备利器。（完）