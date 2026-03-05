推广越南科技与创新发展中心模式 助力数字经济转型

越南科技与创新发展中心领导向副总理报告了中心的发展历程与战略规划，并提出相关方案，旨在让NAB更深入地参与越南政府的科技发展与创新活动。



阮志勇副总理对中心近年来的成果，特别是其在培养高科技人才队伍、为越南创新生态系统及数字化转型进程贡献积极力量等方面的卓越表现给予高度认可。



阮志勇指出，自建立全面战略伙伴关系两年来，越澳两国在各领域中的关系持续向好。其中，经济合作稳居核心支柱地位，澳大利亚保持着越南领先贸易与投资伙伴的地位。



阮志勇强调，澳大利亚企业和投资者是连接两国经济以及越南与大洋洲地区的重要桥梁。在科技竞争与外资竞争愈发激烈的背景下，该中心模式在吸引高质量、新一代外资、推动知识与技术转让以及构建深层次创新生态系统方面发挥着重要作用。

阮志勇希望NAB及越南科技与创新发展中心将越南视为战略合作伙伴；提出了若干合作建议：其一，希望NAB继续扩大在越投资范围，呼吁其网络内的企业来越投资兴研究参与开发胡志明市及岘港市国际金融中心的机会。



其二，建议越南科技与创新发展中心将办公网络扩展至岘港、海防、芹苴等创新创业城市；增加高素质人才培训频率；研究为越南学生和专家提供全球性奖学金及实习交流机会。与此同时，强化创业孵化、技术转移，加强与越南国内高校、研究院所及企业的合作。



阮志勇强调，越南政府承诺将继续与企业同行，营造稳定、透明、便利的投资环境，支持NAB等战略投资者在越南实现长期、可持续的发展。