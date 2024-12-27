推广越南独特文化与美食

12月26日晚，以“广宁——美食精华汇聚之地”为主题的2024广宁美食节在下龙市太阳狂欢广场（Sun Carnival Plaza）正式拉开帷幕。

2024广宁美食节为游客提供了一个难得的机会，可以在同一地点尽情探索越南美食的精髓。此次美食节吸引了近130个展位参与，创下了历史新高。

美食节是越南全国各地风味的集中展示。游客可以品尝越南北部、中部和南部3地的经典美食，如：北部的米粉、烤肉米线、鱼饼、蒸米卷和炸墨鱼饼等， 中部的顺化牛肉粉、广南面、会安高楼面以及小碗米糕； 南部的发酵鱼汤火锅、烤蛇头鱼和南部煎饼等。

游客还可以现场观赏美食大师们的烹饪表演。与此同时，美食节还举办了多种文艺表演和传统民间游戏，为活动增添了更多趣味。

广宁美食节是年度盛事，旨在推广越南独特的文化与美食，提高广宁省的旅游吸引力，同时为将广宁打造为“一年四季安全、友好、迷人旅游目的地”奠定基础。根据目标，2025年广宁省力争接待游客2000万人次，其中包括450万国际游客，实现旅游总收入50000亿越盾（约合20亿美元）。

2024广宁美食节将持续至12月29日。值此之际，太阳集团还为游客推出优惠活动，太阳世界下龙乐园门票价格对成人和儿童均五折优惠。（完）