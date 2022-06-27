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推广承天顺化省美食文化的价值
在2022年顺化文化周期间，6月22日晚，承天顺化省旅游协会与该省旅游厅在沿香江步行街联合举行“2022年顺化100道街头小吃节”开幕式。
承天顺化省旅游协会主席丁孟胜在开幕式上发表讲话时表示，这是顺化街头美食节首次在顺化文化周期间举行。该活动是推广承天顺化省特色美食文化价值，特别是该省各地方的著名民间菜肴的良好机会。同时也是在该省旅游迅速复苏和发展时期中进一步加大旅游推广和促进力度的良好平台。
承天顺化省旅游协会主席丁孟胜在开幕式上发表讲话时表示，这是顺化街头美食节首次在顺化文化周期间举行。该活动是推广承天顺化省特色美食文化价值，特别是该省各地方的著名民间菜肴的良好机会。同时也是在该省旅游迅速复苏和发展时期中进一步加大旅游推广和促进力度的良好平台。
该活动结束后，承天顺化省旅游协会与该省旅游厅、顺化市人民委员会和有关机关将共同研究制定“在沿香河步行街开展的夜间街头美食区”提案，旨在推广顺化美食文化的价值，并满足游客的需求。
2022年顺化100道街头小吃节活动共设35间展位，展示100道好吃的街头小吃。该活动以乡村风味浓郁的菜肴与由当地3至5星级酒店的厨师精心准备的饮食菜单之间的和谐营造了特色多样的文化空间。
该活动吸引了众多游客前来参观和品尝各种街头小吃，使顺化旅游业在疫情过后活跃起来。
2022年顺化100道街头小吃节活动将持续至6月30日。（完）