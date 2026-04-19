推崇越南语：推动越南语教学在韩国东南地区实现可持续发展

本次活动由越南驻釜山总领事馆与全球越南语与越南文化教学网络联合举办，旨在响应海外越南人社区“越南语推崇日”，同时搭建平台，就当地越南语教学的现状、需求及发展解决方案展开交流。



在开幕致辞中，越南驻釜山总领事段芳兰强调，越南语不仅是交流工具，更是文化根源、民族认同以及连接海外越南人与祖国的重要纽带。在旅韩越南人社区规模已超过35万人的背景下，保护和传承越南语应被视为整个社区的长期任务，而非单个家庭的责任。



座谈会上，来自国内外的代表分享了在组织和维持越南语课堂方面的实践经验。与会者一致认为，社区对学习越南语的需求巨大，但在实际开展过程中仍面临师资匮乏、教材不足、教学方法欠缺以及课堂持续运行机制不完善等困难。



多篇发言指出，要解决班级“开办难、维持难”的问题，需构建由驻外机构、社团组织、教师与家长共同参与的紧密合作网络，同时发展灵活多样的教学模式，如周末班、结合文化活动的越南语俱乐部等。来自日本福冈和马来西亚的经验表明，社区在维持课堂可持续运行中发挥着关键作用。



此外，专家建议在教学方法上进行创新，推动以学习者为中心的教学模式，将语言学习与文化体验相结合，以提升在多语言环境中成长的儿童的学习兴趣。在活动框架内，《快乐学越南语》教材也进行了介绍并赠送给教师和家长，以支持教学资源建设。



值得注意的是，在总结发言中，越南驻釜山总领事段芳兰表示，将成立协调小组，制定韩国东南地区越南语教学发展的总体方案，逐步推动社区课堂向规范化、稳定化和可持续扩展方向发展。



此次座谈会被认为是构建区域内有组织、可持续发展的越南语教学体系的重要开端，有助于维护文化认同并增强在韩越南人社区的凝聚力。（完）