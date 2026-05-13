推动FDI领域与本土企业形成合力

这是5月13日上午在河内举行的2026年“越南发展桥梁论坛”框架内，越共中央政策战略部领导与国内外协会、企业代表工作座谈会上所强调的信息。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策战略部部长阮青毅在会上发表讲话时强调，越南坚定不移地朝着2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，以及到2045年成为高收入发达国家的目标迈进。为实现这一目标，越南需要调动并有效发挥一切发展资源，其中内力起决定性作用，外力则是增强内力的重要因素。

阮青毅表示，经过近40年革新开放，FDI领域已成为越南经济的重要组成部分，为经济增长、出口、经济结构转型、创造就业以及推动国际融合作出了积极贡献。在全球供应链重构、数字经济、人工智能（AI）、半导体技术、绿色转型和创新快速发展的背景下，越南正迎来吸引高质量新一代FDI的重要机遇。

阮青毅指出，越南党和国家始终坚持将外资经济与国有经济、私营经济共同视为国民经济的重要组成部分，在新的增长模式中彼此联系、相互补充、共同发展。

这一精神也将继续体现在越南正在完善的外资经济新政策中，并与越共中央政治局关于发展民营经济和国有经济的重要决议同步推进。

特别是越共中央第十四届中央委员会《第18号结论》强调，要“调动、疏通并快速释放一切资源”，服务于实现两位数增长目标；同时提出创新FDI吸引政策，从税收优惠转向以实际效益为基础的优惠，更加重视技术转让以及加强FDI企业与本土企业之间的联动。

在此基础上，越南鼓励外国投资者扩大对高科技、创新、研发中心（R&D）、绿色技术、数字经济和高质量人力资源培训等领域的长期投资。同时推动与越南企业开展更深层次合作，提高本地化率，支持国内企业参与全球供应链并接触先进技术。

对于国内企业界，中央政策战略部领导认为，企业需主动提升治理能力、技术水平、人力资源质量以及国际对接能力，以更好把握与FDI领域合作的机会。

阮青毅还建议各部委和地方继续大力创新管理思维，从“管理”转向“陪伴、创造与服务”，以企业和投资者的实际成效作为改革衡量标准，目标是建设透明、稳定、具有竞争力和高可预测性的营商投资环境。

在论坛框架内，众多国内外企业、协会和专家代表围绕新一代FDI趋势以及越南吸引高质量资本流入半导体、AI、数据中心、数字技术、绿色技术、可再生能源、智慧物流和国际金融等领域的机遇展开讨论。

许多意见认为，为提升区域竞争力，越南需继续完善制度质量，简化行政手续，提高人力资源质量，发展能源、物流和数字基础设施，同时确保政策稳定性和可预测性。

加强FDI领域与本土企业之间联动的问题也受到与会代表特别关注。

与会意见认为，应建立更有效机制以促进技术转让、发展配套工业和高质量人力资源培训，从而帮助越南企业更深层次参与全球价值链。

财政部、工贸部、科技部、农业与环境部、外交部以及国会经济与财政委员会等部委和机构代表，就完善制度、改善营商投资环境和提升国家竞争力等内容进行了交流与解答。

有关职能机构表示，在越南提出未来阶段实现两位数增长目标的背景下，吸引新一代FDI资本流不仅能补充发展资源，还将为国内企业接触新技术、提升治理标准以及扩大参与全球生产网络创造机会。

各部委代表同时重申，越南将坚持有选择地吸引FDI，优先发展高科技、创新、高附加值、资源利用效率高、环境友好并对国内经济具有较强带动效应的项目。

与此同时，越南还将继续推进简政放权，降低合规成本，统一法律理解和适用方式，推动数字化转型并建立“一站式、一个窗口”机制，为投资者创造最大便利。

增值税退税、投资许可证审批手续、企业并购活动以及扩大外国投资者参与空间等具体问题，也在会上得到深入讨论，以化解困难，为国内外企业界营造更加便利和稳定的投资环境。（完）